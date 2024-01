Futbolista, cantante y ahora concursa en ‘Bailando con las estrellas’: todo sobre José Manuel Pinto

Después de la cancelación de ‘Sálvame’, Telecinco ha aprobado suerte con nuevas fórmulas y lo cierto es que está obteniendo grandes resultados. Jesús Vázquez vuelve a ser uno de los presentadores más destacados de la cadena y han apostado por él para tomar las riendas de ‘Bailando con las estrellas’, un programa en el que 13 famosos se reunirán para dar lo mejor de ellos en las pistas de baile. Ágatha Ruiz de la Prada, Elena Tablada y otras estrellas de la crónica social han aceptado el reto, pero lo realmente sorprendente es que José Manuel Pinto también está dentro de este proyecto.

A sus 48 años, José Manuel Pinto puede presumir de haber tenido éxito en muchas facetas. Ha sido futbolista y ha militado en las filas de tres equipos importantes: Real Betis, Celta de Vigo y F. C. Barcelona. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía que empezar una nueva etapa que estuviera marcada por su otra vocación. Por ese motivo empezó de cero y se adentró en una aventura musical que también le ha dado buenos resultados. Esta inquietud es la que le ha llevado a ‘Bailando con las estrellas’, donde compite con Jonan Wiergo y Miguel Torres, el novio de Paula Echevarría.

Curiosamente Miguel también puede presumir de haber cosechado grandes éxitos en la industria deportiva. La diferencia es que su nombre ha sonado con fuerza en muchas revistas y gran parte del público sabe quién es. En cambio José Manuel tiene unos fans mucho más concretos y esto puede jugar en su contra durante la aventura que está viviendo en Telecinco. Sin embargo, la palabra rendirse no entra dentro de su vocabulario y se ha comprometido a dar lo mejor de él para que la audiencia conozca su mejor versión.

El gran talento de José Manuel Pinto

José Manuel hizo un gran esfuerzo por dejar atrás su pasado en los campos de fútbol. Su proyecto más personal es dar fuerza a ‘Pinto Wahin’, un reto que le permitirá demostrar que es mucho más que un deportista. «A los 14 años monté un grupo de hip hop, me compré un teclado y fui investigando. Hice un FP de electrónica y mi trabajo de grado fue una mesa de mezclas. En el Betis me dijeron que me pagaban la matrícula para que estudiara por las tardes, que no podía ser un niño sin nada que hacer. Les dije que quería hacer piano y estuve dos años, hasta que empecé con el primer equipo», desvela durante una entrevista para ‘El Mundo’.

El año 2000 fue muy importante para él porque su entorno le hizo ver que tenía que apostar por su verdadero talento. Esa es la razón por la que fundó su discográfica, una empresa llamada Wahin Makinaciones. Desde el primer momento trabajó muy duro para no decepcionar a aquellos que le habían animado a dar el paso. Cuando le preguntan por este cambio insiste en que su verdadero objetivo es que el público le recuerde como un buen artista, a pesar de que hay gente que le gusta hablar de él por su pasado deportivo.

«Mi lucha es dejar algo en la música que merezca ser recordado. Dejar un grano de arena, algo bueno para la juventud. Soy padre de dos niños, lucho para que sepan jugar entre ellos, relacionarse de persona a persona, sin que sea todo a través de una pantalla», comenta con total intensidad. Ahora tiene oportunidad de demostrar su destreza en el mundo del espectáculo gracias a la oportunidad que ha recibido por parte de Telecinco.

El vínculo de José Manuel con Abraham Mateo

El nuevo concursante de ‘Bailando con las estrellas’ disfruta de una dilatada trayectoria musical que le ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Abraham Mateo. Pero el joven cantante no ha sido el único que ha caído rendido a su talento, la banda adolescente CNCO ha seguido los mismos pasos. Poco a poco ha logrado dejar atrás su pasado en el mundo del fútbol, aunque se siente profundamente orgulloso y gracias a la dura disciplina que llevaba aprendió grandes lecciones.

No podemos dejar pasar por alto que el trabajo de José Manuel como deportista le ha reportado grandes beneficios, pero él insiste en que siempre tuvo los pies en la tierra. Gracias a su entorno enseguida se dio cuenta de que, dejando a un lado su popularidad, era una persona completamente normal que tenía los mismos problemas que todo el mundo. De hecho le costó mucho poder mantenerse con el fútbol. «Durante años, viví en una pensión. Iba al Puerto y volvía cargado con comida de mi madre. El único lujo que me permitía era alquilar una casita de veraneo en el Puerto de Santa María para mi familia».

Ahora tiene una oportunidad perfecta para acercarse a un público diferente, público que se quedará realmente sorprendido cuando descubra lo que es capaz de hacer. Hace un tiempo fusionó sus dos pasiones, música y deporte, para fundar P13Fit, un «método revolucionario de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto que combina el salto a la cuerda al ritmo de la música pero basado en el salto básico del niño». Como ha demostrado en Telecinco, está en plena forma y esto le ayudará a ganar posiciones en el concurso de Jesús Vázquez.