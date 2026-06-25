El fenómeno de El Niño ha comenzado y está alcanzando una intensidad sin precedentes: sus efectos pueden ser permanentes

Los efectos del fenómeno de El Niño que ha comenzado y está alcanzando una intensidad sin precedentes, los efectos pueden ser permanentes. Será el momento de poner en práctica algunos detalles que acabarán marcando la diferencia. En especial, en estos días en los que tocará tener en mente determinadas situaciones que serán las que nos afectarán de lleno. En unos días en los que quizás tendremos que empezar a poner en práctica este cambio de ciclo que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado.

Los expertos de la AEMET están viendo llegar un cambio que, aunque puede parecer cíclico, no tiene precedentes, sino también todo lo contrario. Vamos a estar muy pendientes de algunos ciclos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno y podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que se ha alcanzado una intensidad sin precedentes, este Niño que llega o se marcha con la misma fuerza, parece que nos tiene guardada una importante sorpresa contra la que vamos que tener que luchar de una forma o de otra.

Sus efectos pueden ser permanentes

Los efectos permanentes de este fenómeno que llega de forma cíclica pueden cambiarlo todo por completo. Nos enfrentamos a un destacado cambio de tendencia que podría acabar por completo con todo lo que teníamos por delante, con la mirada puesta al fin de una situación que puede ser esencial que tengamos en consideración.

El cambio de tendencia al que nos enfrentamos acabará marcando unas cifras que realmente pueden darnos alguna que otra sorpresa inesperada. Son tiempos de ver un poco más allá de lo que nos trae este Niño que puede alejarnos de lo que sería habitual.

Lo estamos viendo en estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar este cambio de tendencia que hasta el momento quizás nunca hubiéramos tenido en consideración. Lo que está por llegar es algo que nos afectará de lleno y que puede acabar siendo un giro de guion muy destacado.

Los efectos de este fenómeno pueden llegar a ser del todo permanentes y eso quiere decir que deberemos estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden llegar en estas fechas o estamos empezando a ver llegar de una manera que hasta la fecha nadie hubiera visto.

Está alcanzando una actividad sin precedentes El Niño que ya está en marcha

La realidad es que nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad y que serán los que marcarán estas jornadas de verano en las que cada cambio de tendencia puede ser esencial. Con la mirada puesta a una realidad que puede ir cambiando por momentos.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Tras varios meses de vigilancia por parte de los principales centros meteorológicos del mundo, El Niño ya es una realidad en el océano Pacífico ecuatorial. La señal oceánica y atmosférica es suficientemente clara como para confirmar oficialmente su desarrollo.Lo más llamativo es que los modelos de predicción coinciden en que este episodio podría alcanzar una intensidad excepcional durante el otoño e invierno de 2026-2027. Las últimas previsiones sitúan en torno al 63 % la probabilidad de que este fenómeno alcance la categoría de “muy fuerte”, lo que lo colocaría entre los eventos más intensos registrados desde que existen observaciones modernas en 1950. Algunos escenarios incluso apuntan a valores comparables a los históricos episodios de 1982-83, 1997-98 y 2015-16».

Este fenómeno nos dará más de una sorpresa del todo inesperada: «El Niño se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan de forma anómala durante varios meses. Este calentamiento altera la circulación atmosférica tropical, modifica los vientos alisios y desencadena cambios en los patrones meteorológicos de buena parte del planeta. Durante la primavera de 2026, los científicos detectaron una enorme reserva de agua excepcionalmente cálida bajo la superficie del Pacífico. Posteriormente, el debilitamiento de los alisios permitió que ese calor ascendiera a la superficie, acelerando el desarrollo del fenómeno. Algunos modelos prevén anomalías térmicas superiores a los 3 °C en regiones clave del Pacífico tropical, valores característicos de los grandes eventos históricos tipo super-El Niño».

Los efectos para España se harán notar de forma inmediata: «La influencia de El Niño sobre Europa es mucho más débil que en otras regiones del planeta debido a la distancia con respecto al Pacífico tropical. Sin embargo, cuando el fenómeno alcanza una gran intensidad, sí puede modificar la circulación atmosférica global y aumentar la probabilidad de ciertos patrones meteorológicos. Diversos estudios sugieren que los episodios muy fuertes de El Niño favorecen temperaturas más elevadas de lo normal en amplias zonas del continente europeo».