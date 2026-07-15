José Luis, agente jubilado: «Un guardia civil hoy en día, saliendo de la academia, cobra en torno a los 2.000 euros»
Un antiguo agente expone cómo han evolucionado los salarios y detalla cuánto suele cobrar un guardia civil al comenzar su carrera
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El salario de la Guardia Civil se ha convertido en el centro del debate tras una entrevista a José Luis, agente jubilado, que compartió su visión sobre la evolución de las retribuciones dentro del cuerpo. Por eso, el ex agente expuso en el pódcast Zona Geo de la Academia Geopol, que las condiciones económicas han mejorado de manera significativa respecto a las que existían cuando él comenzó su carrera profesional.
Además, afirmó que un guardia civil recién incorporado al finalizar su formación en la academia puede llegar a ganar alrededor de 2.000 euros mensuales, una cantidad que muestra el incremento de los complementos salariales y las mejoras de los últimos años.
El sueldo base
El agente jubilado enfatiza que esa cifra no corresponde al sueldo base, sino a la remuneración total que puede recibir un guardia civil cuando se suman distintos conceptos retributivos, como los complementos de destino, específicos y otros vinculados al puesto que desempeña. Por ello, recuerda que existe una diferencia importante entre el salario base fijado para el cuerpo y la nómina final que perciben muchos agentes. Esta es la razón por la que normalmente se generan confusiones cuando se habla de cuánto cobra un guardia civil.
La mejora del salario
Durante la entrevista, el ex agente destacó que las condiciones laborales han mejorado de manera considerable respecto a los años anteriores. «Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo», señala José Luis, refiriéndose tanto a la evolución de los salarios como a las mejoras en recursos, equipamiento y reconocimiento profesional que ha experimentado el Instituto Armado.
El debate
Las declaraciones llegan en un momento en el que miles de personas se preparan para las oposiciones para ingresar a la Guardia Civil y el salario es uno de los aspectos que más les interesa a los futuros aspirantes. Aunque los especialistas recuerdan que la retribución final depende de factores como el destino, la especialidad, la antigüedad y los complementos asociados a cada puesto. Por eso, aunque un agente recién incorporado gane en torno a los 2.000 euros mensuales en determinadas circunstancias, la cantidad exacta varía según la situación profesional de cada efectivo.