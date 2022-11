Esta sería la fecha exacta de la boda entre Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía Martí ya no tienen impedimentos para vivir su amor con libertad. La pareja ha visto como el acuerdo de divorcio del ex futbolista y empresario con Shakira ya se firmó hace días y la cantante colombiana tiene planes a corto plazo de marcharse a Miami a vivir junto a los hijos que tiene en común con Gerard, Milan y Sasha. Así las cosas y pese a lo duro que será ver partir a los pequeños, tanto Piqué como Martí podrán hacer planes juntos y con libertad y el mayor que se rumorea no es otro que una posible boda.

La relación entre Piqué y Clara Chía lleva ya varios meses de existencia, en la dificultad del momento en que surgió, independientemente de si fue antes, durante o después de la ruptura del ex del Fútbol Club Barcelona con Shakira, y por las trabas derivadas de la polémica entre Gerard y la cantante colombiana en referencia al acuerdo de divorcio y las acusaciones de infidelidad de este, precisamente con Clara Chía. Sin embargo y al tiempo que van saliendo imágenes de la pareja caminando y viviendo su amor de forma libre por varios lugares de España, los rumores sobre un paso cercano por el altar van creciendo y hay quien se atreve incluso a dar una fecha para la boda.

La pitonisa Mhoni Vidente ha sido la primera en vaticinar cuándo se dará el enlace matrimonial entre Piqué y Clara Chía y lo verdaderamente sorprendente es la fecha exacta, por varias casualidades y, por supuesto por la cercanía del potencial enlace, que hay que decir que no tiene confirmación ni se espera que lo tenga, ya que sería una sorpresa mayúscula por lo precipitado en el tiempo. La pitonisa cubana, durante su lectura semanal, aseguró que Piqué está ya centrado al 100% en su relación con Clara Chía Martí y que el noviazgo podría convertirse en algo más en sólo unas semanas.

«Le sale la carta de la estrella y la del loco, ya está preparando boda, con los papás, amigos del Barcelona y ya marcó un distanciamiento con Shakira, pero no con sus hijos», contaba Mhoni Vidente al leer las cartas. Además, la pitonisa se atrevía a desvelar los supuestos planes de la pareja de ser papás y, por supuesto, la polémica fecha de la boda. «Piqué va a ser papá con Clara Chía y se casa el 2 de febrero del 2023 y se acabó la historia».

Boda el día ¡del cumpleaños de Shakira!

La fecha del enlace, según la pitonisa cubana, no es baladí. El 2 de febrero de 2023 es el día en el que Piqué cumplirá 36 años, una fecha especial que fue doblemente especial durante muchos años debido a que, casualidades de la vida, Shakira cumple años el mismo día. Por tanto, la boda entre Piqué y Clara Chía se podría dar el día en el que la cantante colombiana llegue a los 46 años, algo que de confirmarse, por rocambolesco que parezca, a buen seguro no le sentaría demasiado bien a la artífice de la ‘peineta’ de la que todo el mundo habla desde hace unos días.