El famoso que guarda su basura en el congelador para no tener que bajar a tirarla

Bajar la basura cada día es algo que este famoso no hace, en su lugar, la pone en el congelador para no tener que tirarla. Algo que le ha causado una infinidad de críticas y le pone en riesgo, a él y a su familia y amigos, podría estar generando una intoxicación alimentaria. Guardar alimentos en mal estado en el congelador es algo que no debemos hacer. Especialmente si es basura, que se queda al lado de alimentos que después vamos a consumir de una forma o de otra.

Este famoso guarda la basura en el congelador para no tener que bajar a tirarla

El popular streamer y creador de contenido, ElXokas, ha protagonizado una de las publicaciones virales de estos días. Todo empezó cuando pidió comida a domicilio, un menú de un conocido restaurante de comida rápida. No es lo más adecuado para el día a día y menos si tenemos en cuenta que por su trabajo pasa gran parte del día sentado.

Después de haber comido, lejos de poner los restos en el cubo de la basura, el streamer hizo lo impensable. Dejo lo que le había sobrado en el congelador, de esta forma, y según sus propias teorías, evita bajar la basura, solo tiene que sacarla una vez por semana. Algo que es del todo antihigiénico y no es un buen ejemplo para sus seguidores.

ElXokas dice en sus redes sociales: “Mi congelador está lleno, pero no está lleno de comida. Bueno, realmente sí. Pero de comida ‘ya comida’. Comida que sé que va a oler mal si la meto en la basura, y que congelo para luego juntarla y no tener que bajar la basura cada dos o tres días. Así solo bajo la basura una vez a la semana”.

Las respuestas a este gesto no se han hecho esperar: “Congelo la carne que me sobra de un filete o patatas y así no huele, ni se pudre ni nada”. Según sus palabras para intentar justificar un hecho que le ha costado cientos de comentarios negativos en todos los sentidos. Además, ha añadido: “Es una técnica deplorable, pero lo tengo que reconocer porque soy transparente con vosotros. Lo pensé hace unos meses, el hambre agudiza el ingenio. Lo hago porque vivo en un quinto sin ascensor”. De esta forma evita bajar a la calle, en un sedentarismo y mala alimentación que podrían causarle más de un problema de salud.