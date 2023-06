La famosa española cuenta las secuelas que tiene tras hacer este trabajo: «El ojo se paraba»

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a hacer confesiones que protagonizan titulares suculentos. ¿Qué ha pasado esta vez? Que una conocida actriz ha asegurado que ha tenido que pagar un precio bastante alto por su último trabajo. Está interpretando a la protagonista de una serie que promete ser una revolución. Es un papel muy exigente y ella va a estar expuesta en todo momento, de ahí la presión y las secuelas. Antes de profundizar en esta noticia debemos tener en cuenta un punto importante.

Algunas series manejan horarios de grabación bastante duros porque no hay demasiado tiempo para el montaje y la edición. ¿Merece la pena el esfuerzo? Sí, el cariño del público es impagable. Al menos esa es a la reflexión que llegan los protagonistas de las series del momento.

La actriz que ha abierto su corazón

Estamos hablando de Lydia Bosch, quien va a interpretar a Sonia Hidalgo, la protagonista de ‘Mía es la venganza’. Telecicno está haciendo muchos cambios y antes de eliminar ‘Sálvame’ para siempre ha lanzado una telenovela que promete ser un éxito. La presencia de Lydia Bosch ha hecho que todo el mundo esté hablando de este proyecto, pero ¿cómo se siente ella? La actriz reconoce que ponerse en la piel de Sonia ha sido bastante duro porque es un personaje muy sufrido.

“Siempre está a punto de saltar al abismo emocionalmente”, comenta sobre su personaje. “Los actores estamos jugando siempre y tenemos la oportunidad de hacer cosas que no harías en tu vida normal. Yo no me llevo el personaje a casa, pero si lloro o si paso un ataque de ansiedad, sí que me voy a casa con dolor de cabeza”. Reconoce que sufre una serie de secuelas cuando se adentra en determinados dramas. Admite que es sensible y que todo tiene un precio.

Lydia Bosch habla de ‘Mía es la venganza’

Lydia ha confesado que su trabajo en la nueva telenovela de Telecinco es bastante duro. No cuenta con demasiado tiempo para aprenderse el guion porque debe grabar muchos capítulos. “Cuando llegas a casa tienes que ponerte a estudiar siete secuencias más para el día siguiente”. Ha dado una entrevista en ‘Fiesta’ y ha sido completamente sincera. “No me estoy quejando, pero sí que es cierto que hay muy pocas horas de sueño, porque la responsabilidad te hace estudiar para poder llevar los deberes hechos”.

Una confesión inesperada

Lydia Bosch asegura que Sonia Hidalgo es un personaje muy sufrido y que ha interiorizado mucho sus sentimientos, por eso le ha costado tanto rodar ciertas escenas. «Como hay mucho sufrimiento, hubo un momento que yo noté que los dedos se me montaban, el ojo se paraba o tenía taquicardias. Entonces hay que ayudar a canalizarlo por otro lado». Está muy orgullosa de resultado y sabe que el público también empatizará con las tramas de ‘Mía es la venganza’.