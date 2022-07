Falete, irreconocible: su impresionante cambio tras perder 30 kilos

Falete vive un momento de esplendor, ha puesto en orden su vida, carrera y cuerpo, perdiendo 30 kilos durante los últimos dos años. En una entrevista a la revista ‘Lecturas’ el artista celebra su gran cambio, en el espejo está totalmente irreconocible, pero no solo se ha trasformado por fuera, también por dentro. En sus palabras, forma de moverse y de trabajar, en plena gira disfrutando del gran éxito que está viviendo, se desprende esa transformación que ha hecho, no solo por fuera, también por dentro.

El impresionante cambio de Falete

Los buenos hábitos alimenticios y un control a la hora de perder peso son fundamentales. Ponerse en manos de un buen profesional y seguir al pie de la letra sus indicaciones, además de ser constante y no rendirse es fundamental para conseguir un objetivo como el de Falete. Desde 2020 hasta la fecha ha perdido 30 kilos.

El camino que explica Falete en la revista Lecturas no ha sido nada fácil, pero con voluntad y los especialistas que acompañen en esta transformación, todo es posible. Tal como explica el artista: “Hace año y medio perdí 12 kilos con una nutricionista, después me puse un balón gástrico que me regaló un doctor y perdí otros 16”. El camino de la perdida de peso, no es fácil y necesita un mantenimiento y un cambio que será total para Falete.

La vida de Falete hasta la fecha ha estado marcada por un peso con el que no se sentía bien, a pesar de formar parte de su día a día. Su sinceridad es total: “A mí me gusta comer, nací con casi seis kilos, he sido gordo y lo voy a seguir siendo porque eso está en la mente, hay que controlar los impulsos”.

Con esta filosofía y el camino hacia el éxito en la perdida de peso, hasta la fecha ya ha perdido 30 kilos. En las fotos del antes y el después se puede ver una transformación evidente con este artista de protagonista. En dos años, son 15 kilos al año, es decir, un kilo por mes. Una cantidad de peso que se ha mantenido.

La constancia en la perdida de peso es esencial para poder obtener resultados duraderos como los que ha conseguido Falete. Lo podemos ver en sus redes sociales realmente irreconocible, nada queda de ese personaje que se subía a los escenarios con 30 kilos de más, ahora el artista ya luce en su peso sus mejores trajes de cola con orgullo.