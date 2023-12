Estos son los famosos a los que les ha tocado la lotería de Navidad

El 22 de diciembre todos los españoles soñamos con que nos toque la Lotería de Navidad, pero únicamente tienen este privilegio un puñado de afortunados. Por ese motivo resulta muy sorprendente que algunos de nuestros famosos han sido agraciados con premios que no han dejado indiferente a nadie. En la lista encontramos nombres tan importantes como el de la Reina Letizia o el de la presentadora Mercedes Milá, pero hay muchos otros. A continuación, desvelamos los casos más sonados.

La Reina Letizia

La Reina Letizia se animó a participar en Lotería de Navidad de 2004. Todo fue fruto de la casualidad. La soberana y su marido, el rey Felipe VI, participaron en el famoso sorteo con el número 22.504, que fue un regalo de boda que les hizo un periodista de TVE. En aquella época eran Príncipes de Asturias y decidieron donar todo el dinero a una ONG. La periodista Pilar Eyre asegura que la hermana de la reina Sofía tenía una gran afición por los juegos de azar y una vez ganó una cantidad muy suculenta que le ayudó a superar un bache económico importante porque su familia había sido exiliada

Mercedes Milá

Mercedes Milá se ha convertido en un icono dentro del periodismo y hay muchos profesionales que lo dan todo por seguir sus pasos. El trabajo le ha dado grandes satisfacciones, pero también ha tenido mucha suerte en los juegos de azar. Tanto es así que en 2006, cuando trabajaba en la productora Megamedia, compró un décimo que le ofrecieron sus compañeros. La suerte quiso entregarle uno de los grandes premios de la Lotería de Navidad. Se desconoce lo que hizo con el mismo, pero por todos es conocido que Mercedes siempre se ha caracterizado por hacer donaciones muy generosas

Soraya Arnelas

La cantante Soraya Arnelas, haciendo honor a la simpatía que siempre le ha caracterizado, desveló en sus redes sociales que le había tocado la lotería y a continuación asumió el problema que debía resolver antes de cobrar el premio. «Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado ‘El Gordo’, pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel», explicó la artista.

Carmen Lomana

El caso de Soraya Arnelas tiene ciertas similitudes con lo que le sucedió a Carmen Lomana. La empresaria reconoce que es muy despistada, por eso no se dio cuenta de que había ganado un premio de la Lotería de Navidad hasta que unos amigos se pusieron en contacto con ella. Carmen siempre se ha caracterizado por llevar un ritmo de vida muy elevado, aunque ella no se cansa de insistir en que todo es fruto de su trabajo y de sus operaciones financieras.

Isabel Gemio

Isabel Gemio reconoce que no le gusta jugar a la Lotería de Navidad, únicamente lo hace porque sus hijos se lo piden y gracias a ellos ganó un pequeño premio. No fue una cantidad elevada, pero le sirvió para darse cuenta de que la suerte existe y de que no es imposible ser agraciada en el famoso sorteo.

Nacho Guerreros

A Nacho Guerreros le tocó El Gordo. No lo dudó y con el dinero que ganó cambió su vida y la de sus padres. Después de montar varios negocios que no dieron buenos resultados, pudo centrarse en su trayectoria artística y en la actualidad es uno de los actores más queridos de nuestro país.