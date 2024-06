Esto es lo que tienen pendiente Belén Esteban y Terelu: todo lo que nunca se han dicho

La historia entre Belén Esteban, quien ahora hace llamarse ‘La Patrona’, y Terelu Campos está lejos de terminar. Sus seguidores siguen atentos a cada movimiento, esperando que encuentren la manera de reconciliarse plenamente y dejar atrás los malentendidos que han marcado su relación en los últimos meses. Pero, ¿qué ha pasado y por qué hay tanta tensión en el ambiente?

El mundo del espectáculo no deja de sorprendernos y esta vez ha sido el turno de Belén Esteban y Terelu Campos. Las que fueran grandes amigas han protagonizado una serie de desencuentros y reconciliaciones que han mantenido a los espectadores pegados al asiento vilo. A pesar de los recientes intentos de acercamiento, parece que la relación entre Belén y Terelu sigue teniendo asuntos pendientes por resolver.

Las colaboradoras forjaron su amistad durante las largas tardes de trabajo en el programa ‘Sálvame’. Sin embargo, tras la cancelación del espacio las cosas se complicaron. La distancia profesional y algunos encontronazos provocaron que su vinculo se deteriorara. El detonante final fue la decisión de Terelu de hablar públicamente sobre el contrato de Belén con Fabricantes Studio, la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Este acto fue percibido por Belén como una traición, lo que generó una gran tensión entre ambas.

Una reconciliación fallida

El reencuentro más reciente tuvo lugar en la fiesta organizada por el arquitecto Joaquín Torres el pasado 8 de junio de 2024. Torres, amigo de ambas, logró reunirlas en su casa para celebrar su recuperación tras una operación de cadera. En este evento, se filtró un vídeo donde se veía a Belén Esteban y Terelu Campos bailando juntas, un gesto que muchos interpretaron como un intento de reconciliación, pero lamentablemente no ha sido más que un breve espejismo.

Según la hija de María Teresa Campos, fue Belén quien se acercó primero para saludarla, aunque esta niega haber pedido perdón. En su intervención en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’, ha declaraado: «No le pedí perdón. Lo único que le dije es que no era momento de hablar y que teníamos que tener una comida para que ella me dijera lo que pensaba y yo dijera lo que yo pensaba, que es lo que creo que debería hacer».

Después de dejar claro que Terelu estaba mintiendo añadió: «Yo lo que no quiero es vivir mi vida con rencor de nadie. Lo que quiero es dormir todas las noches tranquila y yo duermo tranquila».

El nuevo enfado de Belén Esteban

Otro punto de fricción reciente ha sido la misa en honor a María Teresa Campos, a la que Belén Esteban no ha sido invitada. Este desaire ha reabierto viejas heridas y dejado claro que aún hay tensiones sin resolver. Belén ha mostrado su decepción públicamente, señalando que esperaba ser incluida en un evento tan significativo.

El evento tendrá lugar el próximo lunes 17 en Madrid y Belén asegura que ella va a ir, aunque nadie le invite. La iglesia es un sitio público y está dispuesta a todo para rendir tributo a la memoria de María Teresa. De hecho le ha escrito un mensaje a Terelu que dice: «Hola, ¿qué tal? Me he enterado de la misa ¿Me podrías decir dónde va a ser y a qué hora? Gracias».

¿Qué contrato tiene Belén Esteban?

A pesar de los intentos de acercamiento, queda claro que Belén y Terelu tienen varias conversaciones pendientes. La principal cuestión es la aclaración sobre el contrato de Belén con Fabricantes Studio, un tema que Terelu mencionó sin el consentimiento de Belén. Este hecho ha sido uno de los principales escollos en su relación y algo que Belén quiere aclarar cara a cara.

La ex de Jesulín dio a entender que Campos no participaba en ‘Ni que fuéramos’ porque era un proyecto humilde. Fue en ese momento cuando Terelu insinuó que las condiciones laborales de Belén eran diferentes al resto, por eso ella sí había aceptado la oferta de Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

No obstante, la madre de Andreíta Janeiro ha manifestado su deseo de resolver cualquier malentendido. A pesar de todo, se conocen desde hace mucho tiempo y cree que pueden llegar a un acuerdo. El gesto de bailar juntas en la fiesta de Joaquín Torres ha sido interpretado como una señal positiva, aunque superficial. Las verdaderas conversaciones aún están por llegar y será entonces cuando sabremos si Belén y Terelu son capaces de firmar la paz.