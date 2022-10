Esto es lo que Carmen Borrego siempre lleva en su bolso

Carmen Borrego es un rostro conocido para los seguidores de ‘Sálvame’. Como todos los colaboradores, tiene sus fans y sus haters, pero no son pocos lo que siguen sus pasos en la pequeña pantalla. Ahora, hemos podido conocer los esenciales que tiene que llevar Carmen Borrego en el bolso cuando va a grabar, ella misma lo ha contado con un toque de humor a través de TikTok.

¿Qué trae Carmen Borrego en su bolso para ‘Sálvame’?

En el Tiktok de @mirianru podíamos ver como la colaboradora mostraba los básicos que no pueden faltar en su bolso cuando va a grabar al programa y nos lo contaba a pleno detalle en el mismo plató de ‘Sálvame’. No es el primer rostro conocido que se pasa por esta cuenta de Tiktok, se ha convertido en un ‘must’ para los seguidores del formato que quieran conocer más detalles sobre los colaboradores.

En el vídeo podemos ver una Carmen relajada y mostrando cosa por cosa lo que va sacando de su bolso. Su primer esencial son unas gafas de recambio, que una nunca sabe cuando las puede necesitar, tampoco se deja en casa el monedero y dentro del mismo siempre lleva la estampita de Santa Gema, un esencial cuando va a grabar en el programa.

También lleva una mascarilla y según comentaba la misma con tono de humor, la lleva «por si tengo que entrar en la farmacia o por si tengo que hablar con el director del programa que no me pegue nada». Las bromas no faltan en el vídeo y le dan un toque ameno que ha conseguido que ya sume más de 4.000 likes en la plataforma.

Otro básico en su bolso son las gafas de sol y un par de pintalabios, así tiene varias opciones para escoger la que más le apetezca en cada momento. Nunca se olvida un cargador del móvil y confirma que ella no podía vivir sin móvil y la verdad, a nosotros no nos hubiera venido mal tener uno a mano más de una vez. ¡Así seguro que no se queda sin batería a mitad de las grabaciones del programa!

Para acabar con todo lo que lleva en el bolso, nos enseña unos AirPods que si por ella fuera, los llevaría todo el día puestos y como no, las llaves de casa. Sin duda, un bolso más que aprovechado donde lleva todos los imprescindibles que pueda necesitar en la grabación.

Para finalizar el vídeo, ella comentaba que «No hay mucha cosa. Me iba a traer el consolador, pero no lo he encontrado» y con ello acababa este Tiktok que ha gustado mucho a los usuarios por su humor, naturalidad y gracia. Tendremos que estar atentos al perfil para ver si descubrimos qué esconden los otros colaboradores en sus bolsos para ir a la grabación, seguro que más de uno nos acaba sorprendiendo con sus imprescindibles.