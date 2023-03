Esto come todos los días Jesús Vázquez para lucir tipazo

Jesús Vázquez ha dado el paso que todo el mundo estaba esperando: desvelar qué hace para mantenerse en forma a los 57 años. Ha posado sin camiseta en la revista ‘Men’s Health’ y ha contado la verdad para demostrar que la verdad no es ninguna excusa. También ha aprovechado para hacer una serie de confesiones personales relacionadas con su aspecto físico. Por ejemplo, ha contado que cuando era niño se burlaban de él por tener un peso superior y ser homosexual.

“Ese niño gordo al que le hacían bullying también está en esta portada porque está siempre, porque nunca se va. Porque en el fondo eres tú. Es verdad que luego la vida te obliga a irte cubriendo de corazas para poder seguir adelante. Estoy muy orgulloso de ese niño, de que fuera gordito, de que fuera maricón”, ha declarado en ‘Men’s Health’. Se ha sincerado como nunca y sus declaraciones han generado titulares bastante suculentos.

La dieta de Jesús Vázquez

Jesús reconoce que invierte mucho tiempo en hacer deporte. Asegura que lleva una alimentación saludable y que tiene en cuenta lo que come en cada momento. Eso sí, también se da caprichos porque considera que es un aspecto fundamental de cualquier dieta. Vázquez ha compartido su secreto de belleza para demostrar que tampoco hace nada extraordinario. Cuida su cuerpo porque le gusta. No es ninguna condena ni algo que haga porque se sienta obligado a hacerlo.

“Es verdad que hay que seguir una vida sana, que hay que comer bien todos los días, que hay que hacer deporte. Pero también es muy sano para la cabeza que por lo menos una vez por semana te pegues un buen homenaje. Un capricho de lo que te apetezca: de comer, de beber, de salir y sobre todo de disfrutar “, ha explicado en su comentada entrevista. Después ha desvelado cuál es su plato de comida preferido. ¡Sorpresa! Es una receta que no es precisamente baja en calorías.

El presentador confiesa su secreto

Jesús Vázquez ha sorprendido a todos al desvelar cuál es su comida preferida. “Yo por ejemplo soy un loco de la ensaladilla rusa. Si voy a un restaurante y me dicen que la ensaladilla es buenísima, me la zampo con su pan incluido sin ningún problema. Me da igual el día que sea. Y luego sigues con tu rutina, con tu comida sana, con tu dieta. Pero regalarte libertad de vez en cuando es básico para el coco”, ha explicado. Asegura que es fundamental no sentirse presionado con ninguna dieta.

El impactante físico de Vázquez

Jesús Vázquez ha sorprendido a todos al quitarse la camiseta. No es la primera vez que posa en ‘Men’s Health’, pero sí es la primera que se sincera tanto. No solamente ha hablado de su impactante aspecto físico, también ha sacado a la luz su faceta más personal. “Estoy muy orgulloso de ser maricón, muy orgulloso, no me cambiaría de orientación por nada del mundo”, ha comentado después de explicar cómo ha conseguido tener un cuerpo tan llamativo.