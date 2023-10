Esther Arroyo: así es la vida de la modelo y presentadora que acude hoy a ‘Pasapalabra’

Tiene 55 años y Esther Arroyo puede presumir de haber tenido una trayectoria brillante en los medios de comunicación. Todo empezó en 1990, después de ganar el certamen de belleza Miss España. En seguida demostró que estaba preparada para entretener a los espectadores y le ofrecieron un puesto como presentadora de televisión. Desde el primer momento llamó la atención de la audiencia y su carrera empezó a crecer como la espuma. Algunos la recuerdan por haber participado en ‘Homo Zapping’ y otros por el papel que interpretó en la mítica serie ‘Los Serrano’.

Esther Arroyo es una artista polifacética y ha tenido oportunidad de haber formado parte de proyectos muy interesantes. Una de sus aventuras profesionales más destacadas fue haberle dado vida a Alicia, una de las protagonistas de ‘Periodistas’. Tal y como ella misma ha reconocido en varias ocasiones, no le tiene miedo a nada y le encanta afrontar nuevos retos, de ahí la decisión que ha tomado con ‘Pasapalabra’.

Esther Arroyo aterriza en ‘Pasapalabra’

Roberto Leal ha conseguido que ‘Pasapalabra’ llegue a lo más alto y sea uno de los programas más vistos de Antena 3. Los directores del formato han ideado una edición especial y como no podía ser de otra forma se han puesto en contacto con Esther. La actriz y presentadora participará en calidad de invitada y ofrecerá su mejor versión. Siempre conecta bien con la audiencia y tiene a sus espaldas una historia que ha conmovido a millones de espectadores. Recordemos que la madrugada del 10 de octubre de 2008 tuvo un accidente que marcó un antes y un después en su vida.

Esther Arroyo tuvo que paralizar su carrera. El trágico episodio que vivió le generó graves secuelas y los médicos le aconsejaron que se olvidara del mundo del espectáculo durante una larga temporada. El vehículo lo iba conduciendo su compañero sentimental, Antonio Navajas, y en el interior del mismo había otros rostros conocidos, como por ejemplo la cantante Ana Torroja. Lamentablemente un amigo de Esther falleció. Se llamaba Ulises de Assas y disfrutaba de una estrecha relación con la modelo.

Los problemas de Esther

Después del accidente, Esther Arroyo atravesó la etapa más complicada de su vida. Lo perdió todo de un momento a otro e incluso tuvo muchos conflictos con su marido. Tanto es así que en 2012 se sintió sobrepasada y anunció que se retiraba para siempre de la vida pública. Los médicos le diagnosticaron una incapacidad muy severa después de los largos procesos de rehabilitación a los que se estaba sometiendo. Por ese motivo la presentadora decidió apartarse. «Una vez que me den la invalidez ya es el final de una etapa. Ya no habrá entrevistas, ni un papel en una película, no presentaré un programa y no habrá ninguna serie».

La economía de la modelo se vio afectada

La nueva invitada de ‘Pasapalabra’ también tuvo que enfrentarse a una situación económica delicada porque dejó de generar los ingresos a los que estaba acostumbrada. Más adelante reconoció que no tenía «ni para pagar a luz». El cambio fue bastante duro y se dio cuenta de que necesitaba retomar su profesión para recuperar las riendas de su vida. Por suerte ha dejado atrás las sombras de su pasado y en estos momentos su nombre vuelve a sonar con fuerza gracias a la oportunidad que le han ofrecido Roberto Leal y Antena 3.