Daniel Sancho, el hijo del actor español Rodolfo Sancho, ha sido detenido este fin de semana por, presuntamente, asesinar y descuartizar el cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. El joven de 29 años ya confesó que era «culpable» y pasará este lunes a disposición judicial. Ahora ha salido a la luz un vídeo de Daniel Sancho comprando un cuchillo en un supermercado el día de antes del asesinato del cirujano.

En el vídeo se puede ver a Daniel Sancho comprando un cuchillo, una sierra y bolsas de basura, utensilios con los que, supuestamente, asesinaría ya descuartizaría el cuerpo del colombiano Arrieta. Según han informado medios tailandeses, después de realizar esta compra dejó todo en la habitación de su resort donde, según indican, se produjeron los hechos.

El cuerpo de la víctima se encontraba descuartizado en 14 partes, que después introdujo en bolsas de viaje y que tiró en una playa cercana al hotel donde tuvieron lugar los hechos. Las cámaras de seguridad captaron a Daniel en una moto con una bolsa de viaje a la espalda. Pero no son las únicas imágenes que se han mostrado del joven español, también se ha visto a Daniel Sancho paseando con Arrieta en una motocicleta y comprando un cuchillo.

Fue el propio Sancho quien denunció la pasada noche del jueves la desaparición de su amigo en la comisaría de Koh Phangan, una vez encontrados los restos humanos del cirujano, Sancho fue detenido e interrogado hasta que confesó la autoría del crimen.

«Culpable»

«Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como un rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiese hecho», aseguraba el joven chef.

Sancho asegura que el cirujano estaba «obsesionado con él», y le había tenido que dejar dinero en alguna ocasión, le había prometido muchas cosas, incluso abrir negocio e invertir, con el único fin de «ser su novio», así lo asegura el hijo del actor español, Rodolfo Sancho.

Pena de muerte

Aunque todavía no está detenido ni en prisión, esta mañana ha salido a la luz una conversación donde Sancho asegura que está «rodeado» y que le «están tratando muy bien». De momento no está en la cárcel pero lo más seguro es que vaya a prisión. Recibirá una condena en la isla de Samui, donde sería encarcelado en una prisión provincial donde los delitos máximos son de 15 años, pero todavía se desconoce cuando será el juicio, que podría retrasarse meses.

Como Daniel Sancho ha reconocido la autoría de los hechos, los abogados han explicado que tiene menos probabilidad de ser condenado a pena de muerte, pero no está exento porque está en vigor en el país.