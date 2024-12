Éste es el tiempo que hará en Nochevieja: Mario Picazo confirma algo que no nos va a gustar

Mario Picazo confirma algo que no nos va a gustar, el tiempo en Nochevieja no será como esperaríamos. A medida que se acercan las fiestas crece la preocupación ante una serie de fenómenos que pueden tirar por tierra nuestros planes. En concreto lo que queremos es empezar a prepararnos para vivir unas jornadas para las que quizás no estamos del todo preparados. La inestabilidad, acabará siendo la que marque un inicio de año nuevo que llegará con novedades destacadas y que puede ser especialmente preocupante.

El tiempo que hará en Nochevieja es una de las principales preocupaciones de aquellos que sí que quieren salir de casa en estos días. Vivimos las jornadas en las que necesitamos empezar a pensar en lo que llega por delante, de la mano de una serie de situaciones que al final nos afectarán de lleno y pueden ser determinantes. Podemos empezar a visualizar determinados cambios que acabarán siendo fundamentales. Es importante estar preparados para afrontar una serie de situaciones que serán las que nos acompañarán en estas fechas. Mario Picazo, junto con la AEMET nos da algunas pinceladas de lo que nos espera.

El tiempo que hará en Nochevieja no nos gustará

Nochevieja es la fiesta en la que salimos de casa, buscamos ese lugar con el mejor ambiente para poder bailar hasta el amanecer o descubrir una serie de detalles que hasta el momento nunca hubiéramos imaginado. Son días en los que empezaremos a descubrir lo mejor de unas fiestas en las que todo es posible.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una serie de detalles que serán los que marcarán una diferencia significativa. Son tiempos de cambios y de afrontar algunos elementos que serán los que harán realidad una serie de detalles fundamentales.

Ese frío que hemos vivido estos días se extenderá con algún que otro fenómeno de más. Aunque aún faltan unos días para estas jornadas, será mejor que nos preparemos para lo que puede pasar. Preparando la ropa o la fiesta en sí para una situación que los expertos de la AEMET se encargan de detallar y para poder hacerlo, no dudan en darnos más datos destacados. El tiempo en Nochevieja será siguiendo las previsiones de estos expertos: «La semana del 16 al 22 de diciembre presentará temperaturas más altas de lo normal en buena parte del país, salvo en áreas de la mitad norte y donde las nieblas sean persistentes. Las precipitaciones serán más abundantes de lo habitual en Galicia, asociadas al paso de un frente a mediados de semana. En el este, centro y sur peninsular, así como en los archipiélagos, las precipitaciones serán inferiores a lo normal. Para las dos semanas siguientes, coincidentes aproximadamente con las fiestas navideñas, lo más probable es que predomine un tiempo anticiclónico con predominio de vientos del norte. Eso se podría traducir (con las inevitables incertidumbres) en unas temperaturas algo inferiores a las habituales y unas precipitaciones también más escasas de lo habitual para la época, salvo quizás en el extremo norte de la Península y ambos archipiélagos».

Esta es la previsión del tiempo de Mario Picazo

La última semana laboral para muchos será de una determinada manera, tendremos que estar preparados para una serie de fenómenos que acabarán siendo los que marcarán un tiempo cambiante al que debemos empezar a acostumbrarnos. El mes de diciembre suele ser el que damos la bienvenida a un invierno que llega con novedades.

Tal y como nos dice Mario Picazo en su canal de El Tiempo: «Aunque arrancamos esta semana con tiempo anticiclónico, durante los próximos días vamos a ver como poco a poco cambiamos altas presiones por una borrasca que llega por el noroeste a mediados de semana. Con ese cambio de dinámica atmosférica también vamos a notar un cambio de masas de aire que ayudará a que el frío de los primeros compases de la semana se vaya suavizando algo con el paso de los días aunque no por mucho tiempo».

Siguiendo con la misma previsión: «De momento la borrasca que llega el miércoles al noroeste podría ser ya la última de este otoño astronómico que ya concluye el sábado a las 10:21 horas peninsula. Con la llegada del invierno a esa hora se espera de momento una situación más anticiclónica aunque no por ello no veremos precipitaciones. De hecho, para el fin de semana es posible que una perturbación situada cerca de las islas Canarias se cebe con las islas».

Las zonas más afectadas por estas lluvias serán: «En cuanto al frente que entra el miércoles por el noroeste, dejará gran parte de su precipitación en Galicia y zonas próximas, aunque seguirá avanzado hacia el Mediterráneo dejando precipitaciones puntuales en otras zonas del norte, pero también del centro incluso del sur peninsular. Serán menos probables en el este donde ya llegará más diluido».

Pero cuidado, las temperaturas también nos darán un importante respiro: «Con la entrada del frente el miércoles y un flujo de viento más meridional, se espera que las temperaturas se vayan suavizando a medida que se retire la masa de aire más frío que nos afecta ahora. Será solo unos días de temperaturas algo menos frías, porque el frío seguirá como toca ya por estas fechas. Una vez pase el frente el jueves de nuevo abrirá la puerta del aire más frío que de nuevo ayudará a bajar las temperaturas algunos grados. Para arrancar la semana vamos a ver algunas capitales con valores negativos, especialmente en ambas mesetas. De día las máximas en algunas capitales tampoco pasarán de los 10 grados. Ese dato incluye Madrid que entre el lunes y martes llegará como mucho a los 10 grados de máxima».