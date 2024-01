Este famosísimo ‘vampiro’ se retira de la actuación y todo por una buena causa

Los amantes del mundo de Hollywood están conmocionados después de una noticia completamente inesperada que marcará un antes y un después en la industria cinematográfica. El mítico actor Ian Somerhalder, conocido por ocupar un papel protagonista en ‘Crónicas Vampíricas’, ha anunciado que a partir de ahora trabajará detrás de las cámaras y ha dado un giro radical a su vida que ha dejado a todos en shock. Ian es uno de los artistas mejores valorados de su generación y gracias a los esfuerzos que ha hecho se ha posicionado muy bien como profesional, pero necesita un cambio en su vida y considera que ha llegado el momento de pasar a la acción y emprender nuevas aventuras.

«Estoy en mi versión 2.0», comenta cuando explica como quiere que sea su presente a partir de este momento. El vampiro más famoso de la pequeña pantalla ha rechazado muchas ofertas y considera que lo mejor es hacer caso a su corazón, de ahí que su intención sea abandonar la popularidad y para empezar de cero. El intérprete se ha trasladado a una granja con parte de su familia y su intención es centrarse en las empresas que ha creado. No quiere dar de lado su faceta artística al 100%, por eso quiere probar suerte como productor.

El lado bueno es que, durante estos años de tanto éxito, ha conseguido hacerse con un colchón económico lo suficientemente grande como para apostar por sus sueños. También cuenta con el apoyo de su entorno. Sus seres queridos comprenden que necesite cambiar de aire y en ningún momento han cuestionado sus medidas. El vampiro se ha sincerado con la prensa americana y con sus fans. Sus declaraciones han dado la vuelta al mundo porque es un actor muy querido, de hecho siempre ha recibido muy buenos comentarios por parte de los expertos y tenía un futuro prometedor.

Esta es la mujer de Ian Somerhalder

Su objetivo siempre ha sido que el público hable de él por su talento, pero estamos delante de uno de los actores más famosos de ‘Crónicas Vampíricas’, por eso hay tanta gente que está interesada en su vida privada. Recordemos que se casó con Nikki Reed, actriz que curiosamente dio vida a Rosalie Hale en la saga ‘Crepúsculo’. Sus carreras son tan parecidas que pudimos ver a la pareja en acción dentro de la película ‘V Wars’. Es muy curioso que la mujer de Ian también sea ‘vampira’. Esta última comprende perfectamente la postura que ha adoptado el artista.

El último proyecto del ‘vampiro’

Debemos tener en cuenta un aspecto fundamental que también acondicionado la decisión que ha tomado Somerhalder. El intérprete tenía mucha ilusión para convertir a ‘V Wars’ en una producción exitosa. El problema es que el público no terminó de comprender el concepto de este proyecto, por eso Netflix lo terminó cancelando y de un momento a otro desapareció de la plataforma. Todo esto, unido a las ambiciones profesionales del intérprete, han conseguido que se retire del circuito mediático para apostar por su talento como productor y creador de contenido audiovisual.

El nuevo presente de Somerhalder empezó a gestarse en 2029, cuando se dio cuenta de que todavía le quedaban muchas cosas por explorar. También hay que tener en cuenta que el artista está casado y tiene cuatro hijos. Sus proyectos profesionales le quitaban demasiado tiempo y en una etapa descuido su faceta familiar, por eso pensó que lo más acertado era mudarse a su granja y recuperar el tiempo que había perdido. «Me alejé de la actuación hace poco más de cuatro años para criar a mis hijos, construir mis empresas y poner en marcha estas películas», comenta cuando le preguntan sobre este tema.

Ian Somerhalder tiene un objetivo muy claro

Ian Somerhalder se ha retirado de la actuación con un claro objetivo: pretende dar visibilidad a los valores de la agricultura. Por eso ha firmado un acuerdo con dos directores muy conocidos: Joshua y Rebecca Harrell Tickell. Este equipo es el autor de ‘Besa la tierra: Agricultura regenerativa’, un documental en el que también han participado Laura Dern, Jason Momoa, Woody Harrelson y Donald Glover.

Recientemente, Ian ha aparecido con su mujer en una alfombra roja y ha insistido en que no echa en falta nada de su vida pasada. En estos momentos vive a las afueras de Los Ángeles con sus cuatro hijos y considera que está en el momento perfecto para hacer todo aquello que antes le resultaba imposible por falta de tiempo. «Me encantó lo que hacía, pero no echo nada de menos», declaró en un ataque de sinceridad. «Me encanta hacer películas y así hice durante bastante tiempo. He tenido una carrera increíble».

Después de estas declaraciones sus fans perdieron la esperanza. El ‘vampiro’ aseguró que no va a volver como actor, pues no siente esa necesidad.