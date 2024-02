Esta es la tiktoker de 18 años con la que se relaciona a Rauw Alejandro: es toda una estrella en Italia

Los rumores sobre Rauw Alejandro no cesan, pero en esta ocasión ha protagonizado una noticia que ya ha sido confirmada. El cantante puertorriqueño por fin ha olvidado a Rosalía, con quien rompió poco después de anunciar su compromiso matrimonial. Lo cierto es que Alejandro estaba realmente enamorado de la catalana. De hecho quedó prendado de ella antes de conocerse. En una de sus entrevistas aseguró que formaban un equipo perfecto. Concretamente dijo: «Nos ayudamos mutuamente. Yo empecé clases de canto y de piano por ella y yo a ella la ayudo con los bailes, y le gusta mucho bailar».

Rauw Alejandro sorprendió a propios y extraños cuando confirmó que había puesto punto y final al bonito romance que mantenía con Rosalía. Habían asegurado que iban a pasar por el altar, tanto es así que la boda estaba en boca de los mejores periodistas. Rauw y Rosalía vivían en una formidable mansión situada en Cataluña, una casa que está al nombre del artista y que estaba decorada según las órdenes de la intérprete de ‘Despechá’. El problema es que de un momento a otro una conocida revista aseguró que los cantantes se habían separado y el puertorriqueño no tuvo más remedio que reconocerlo.

A partir de ese momento las teorías no se hicieron esperar. No fueron pocos los que acusaron a Alejandro de haber sido infiel, pero Rosalía salió en su defensa y prometió que entre ellos no había sucedido nada semejante. Su versión es que se habían dado cuenta de que iban a ser más felices tomando caminos distintos, por eso rompieron. Insiste en que no ha habido engaños ni desde altares, pero fuentes cercanas aseguran que todavía hay muchas cosas que no han salido a la luz de esta ruptura.

La novia tiktoker de Rauw Alejandro

Rauw Alejandro, sin ningún tipo de pudor, empezó a lanzar mensajes que daban a entender que quería una segunda oportunidad con Rosalía. Sin embargo ella ya había encontrado el amor gracias a Jeremy Allen, el actor que ahora se ha convertido en la nueva imagen de la firma Calvin Klein. La catalana pasaba mucho tiempo en Los Ángeles y los paparazzi le empezaron a seguir. Fue así como salió a la luz su historia con el protagonista de ‘The Bear’, una historia que actualmente ninguno de los dos se esfuerza por esconder.

Rauw no se ha quedado de brazos cruzados. Diferentes medios internacionales aseguran que él también está muy ilusionado con una joven tiktoker que es toda una estrella en Italia. Su nombre es Yasmin Barbieri y en muy poco tiempo se ha convertido en una estrella, tanto es así que trabaja con firmas de lujo y firma contratos que son la envidia de muchos infleuncers. TikTok a catapultado a la fama a Yasmin. Esta popularidad le acercó al exnovio de Rosalía y en estos momentos han empezado una curiosa relación.

Yasmin Barbieri tiene 18 años y acumula 700.000 seguidores en su cuenta de TikTok. Las coreografías que realiza le han posicionado como una de las creadoras de contenido más cotizadas del mercado. Hace muy poco que ha profesionalizado su labor en las redes sociales y ya ha conseguido colaborar con empresas importantes. La última firma con la que ha trabajado es Adidas, una prensa internacional que le ha hecho una buena oferta para patrocinar algunos productos de la nueva temporada.

La cita romántica de Rauw Alejandro y Yasmin Barbieri

Su presencia en TikTok es cada vez mayor y esto ha hecho que Yasmin Barbieri llame la atención de medios importantes. Los paparazzi siguen sus movimientos desde que se relaciona con gente influyente y en este ambiente conoció a Rauw Alejandro. El puertorriqueño, después de romper con Rosalía, fue visto en actitud cariñosa con varias mujeres en una discoteca de Madrid. El programa ‘Socialité’ aseguró que había invitado a varias modelos en un conocido centro de ocio nocturno, pero lo cierto es que no hay imágenes que demuestren esta información. Eso sí, varios testigos insisten en que vieron a Rauw exprimiendo la noche al máximo.

Yasmin ha conseguido centrar al exnovio de Rosalía. La pareja ha disfrutado de una cena romántica en un restaurante muy conocido en Milán, un local llamado Blue Note al que ya han acudido otras celebridades. El medio ‘WhooPsee’ garantiza que los jóvenes están enamorados. No obstante, ninguno ha utilizado las redes sociales para explicar lo que está pasando. Este silencio demuestra que quieren llevar el noviazgo en la más estricta intimidad, aunque ambos son dos rostros muy conocidos y tendrán que esforzarse mucho para esquivar a los paparazzi.

Mientras tanto Rosalía continúa su historia de amor con Jeremy Allen. El protagonista de la nueva campaña de Calvin Klein ha tenido una vida tormentosa. Su relación anterior no ha sido nada fácil y ahora está intentando guardar las formas y no volver a tener conflictos con los periodistas. La catalana pasa mucho tiempo en Los Ángeles, aunque no ha renunciado a su trayectoria y su agenda sigue repleta de compromisos interesantes.