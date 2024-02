Esta es la foto de Blanca Suárez que ha revolucionado las redes

‘El Internado’ llevó a Blanca Suárez a lo más alto. La artista aprovechó la oportunidad y se convirtió en una de las actrices más destacadas de nuestro país. Cuando acabó esta serie comenzó una relación con Mario Casas. Se conocieron en ‘El Barco’ y estuvieron juntos una temporada, pero finalmente se dieron cuenta de que iban a ser más felices siendo amigos. Desde ese momento la vida sentimental de Blanca ha estado en boca de todos, a pesar de los intentos que ha hecho por permanecer al margen de la noticia. El problema es que no puede evitar ser una persona tan perseguida. Tiene a sus espaldas un ejército de seguidores y sus pasos generan mucho interés mediático.

Blanca Suárez tiene claro cuáles son las líneas rojas que no va a cruzar nunca, por eso su último movimiento ha generado tanto ruido. En 2020 comenzó un noviazgo con Javier Rey y hasta la fecha se ha esforzado por mantenerlo lejos de los paparazzi. Sin embargo, en las últimas horas ha roto su regla de oro y ha publicado una foto con él en las redes sociales. Como era de esperar, el público está revolucionado y ahora lo quiere saber todo sobre esta romántica historia. No obstante, antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

Blanca pone sus propias normas. Hace un tiempo dio una entrevista en ‘Cosmopolitan’ y decidió abrir su corazón, pero pisó el freno cuando le preguntaron por un tema demasiado personal: la maternidad. Reconoció que se sentía presionada y no le tembló el pulso a la hora de dar una respuesta concisa. «Siento presión desde el exterior, cuando los medios me preguntan por ello, como estás haciendo tú ahora», le dijo a la persona que le estaba preguntando. «Si la siento desde mí misma (la presión), eso lo hablaré con mi psicólogo. Esto me lleva pasando desde que tengo 18, pero ahora me ocurre aún más. Parece como que te miran y dicen: Ah, tú todavía no».

Blanca Suárez revoluciona las redes sociales

‘El verano que vivimos’ fue la película que unió a Blanca Suárez y Javier Rey. Se conocieron durante las grabaciones, aunque en un primer momento la actriz no miraba a su compañero con buenos ojos. Durante la promoción de este largometraje, blancas y puso seria y le dijo a Javier lo que pensaba realmente de él. «Cuando yo te conocí me caíste mal, bastante mal. Me pareciste un imbécil. Y ahora veo que eres una estafa porque toda la imagen que se proyecta de ti es absolutamente falsa». Sin embargo, la situación cambió de un momento a otro y la química que había entre ellos no tardó en florecer.

Desde que Blanca Suárez se dio cuenta de que estaba enamorada de Javier Rey ha sido completamente prudente, pero ha hecho una excepción para publicar una foto que no ha tardado en revolucionar las redes sociales. Bajo el número 44, la actriz ha publicado una instantánea que ha dado la vuelta a Instagram.

La primera vez que Blanca y Javier coincidieron en un rodaje fue en 2016, mientras rodaban ‘Lo que escondían sus ojos’. En este proyecto ella interpretaba a la aristócrata Sonsoles de Icaza y él daba vida al diseñador Cristóbal Balenciaga. Después estuvieron un tiempo sin saber nada el uno del otro, pero volvieron a trabajar juntos en ‘El verano que vivimos’ y decidieron escribir una bonita historia de amor.

La filosofía de vida de Blanca Suárez

¿Por qué blanca ha dado de lado su habitual discreción para publicar una fotografía personal con Javier Rey? Ella misma ha reconocido que su filosofía de vida se basa en la aceptación y en la evolución. Insiste en que no es la misma mujer ahora que hace diez años y considera que ahí está el truco: hay que adaptarse a las circunstancias y encajar las nuevas situaciones.

«Tengo dudas sobre si en algún momento de la vida diré, honesta y profundamente convencida, que me conozco al cien por cien, porque al final creo que el ser humano va mutando. No soy la misma persona que era hace diez años ni hace cinco, y seguramente no soy la misma que era la semana pasada porque me pasan cosas por el camino», explicó en la revista citada en líneas anteriores. Ahora puede recorrer este camino de la mano de Javier, quien se ha convertido en el compañero perfecto.

La timidez es una de las razones por las que ha decidido no presumir de su amor por Javier Rey en público. «He tenido muchos momentos de cierta incomodidad, y hablar en público no me hace nada de gracia, sufro bastante. Las miradas, a día de hoy, se me hacen un poco de bola». Reconoce que todavía le queda mucho por aprender y no se siente cómoda en determinadas situaciones, a pesar de que lleva dos décadas siendo una de las actrices más destacadas de nuestro país.