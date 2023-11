Esta famosa de Telecinco está acaparando todos los titulares en la prensa británica

Los espectadores de Telecinco se han quedado sin palabras al descubrir que está pasando con uno de los rostros más famosos de la cadena. Es una influencer que ha participado en varios concursos y que actualmente trabaja de colaboradora en ‘Fiesta’, el programa que presenta Emma García los fines de semana. Estamos hablando de Amor Romeira, quien saltó a la fama gracias a su participación en ‘Gran Hermano’. Supo aprovechar la oportunidad y demostró que estaba preparada para entretener a la audiencia, por eso no ha desaparecido de la pequeña pantalla.

Amor Romeira siempre se ha caracterizado por manejar información importante. Es la autora de grandes exclusivas e invierte mucho tiempo en generar contenido para entretener a sus seguidores. Eso sí, en su vida hay una línea roja: no tolera que nadie le falte el respeto y esa es la razón por la que se ha convertido en la gran enemiga de Sofía Suescun. Pero, ¿por qué se está hablando tanto de ella últimamente? La canaria ha desvelado que mantuvo un breve romance con un famoso futbolista.

¿Qué futbolista enamoró a Amor Romeira?

Amor Romeira está muy bien relacionada y ha tenido acceso a las fiestas más importantes del momento. En uno de estos eventos conoció a un futbolista del Deportivo La Coruña. Durante un tiempo mantuvo este secreto al margen de las cámaras, pero considera que ha llegado la hora de contar la verdad y ha dado algunos detalles en sus redes sociales. Eso sí, se ha negado a dar el nombre exacto para no tener problemas. Amor es muy discreta y prefiere no entrar en conflictos innecesarios.

La noticia que ha dado la antigua concursante de ‘Gran Hermano’ ha llamado la atención de la prensa internacional. El medio británico ‘The Sun’ ha recogido las declaraciones de la tertuliana, quien ha explicado como sucedió todo. Según cuenta, estuvo en un evento y coincidió con varios futbolistas. «Me gustó mucho uno de ellos, le dije que viniera a casa y el deseo surgió», empieza diciendo.

Amor Romeira, protagonista de la prensa británica

Haciendo honor al sentido del humor que le caracteriza, Amor Romeira ha dado algunos datos sobre el deportista que le robó el corazón en la noche madrileña. «De repente se acercó y me mordió en la cara, como si fuera un pitbull. No podía creerlo», comenta al respecto. No es el único rostro conocido que ha mantenido una historia con la influencer. Sin embargo, prefiere no llegar demasiado lejos porque no se siente cómoda protagonizando ciertos revuelos. Prefiere que se hable de ella por su profesión, aunque no puede evitar verse salpicada por algunos conflictos.

El eterno conflicto de Amor Romeira

Amor Romeira es íntima enemiga de Sofía Suescun y hace unas semanas dio unas declaraciones contra ella en el podcast ‘Querido Hater’. Explicó el origen del problema: Maite Galdeano, madre de Sofía, estuvo unas horas con ella en ‘Gran Hermano’ y le faltó el respeto. «Empezó a ser tránsfoba», asegura en un tono contundente. Después recalca que su rival ya no se encuentra en ningún programa de Telecinco porque ha sido vetado de la cadena.