Esta famosa de la ‘Isla de las Tentaciones’ no se calla y dice lo que piensa sobre su nueva vida

‘La isla de las tentaciones’ fue una de las mayores sorpresas de la pequeña pantalla. El programa empezó en Cuatro de la mano de Mónica Naranjo y poco a poco fue generando repercusión. Tanto es así que Mediaset decidió emitirlo en Telecinco. La cantante no llegó a un acuerdo con la cadena y pensaron que Sandra Barneda era la sustituta perfecta. Lo cierto es que los datos de audiencia que ha generado este proyecto son bastante buenos y sus participantes se han convertido en verdaderos protagonistas de la crónica social. El problema es que no todos han logrado mantener su popularidad.

La protagonista de nuestra noticia tiene una nueva vida y no ha dudado en decir lo que piensa. Ha dado unas contundentes declaraciones que están dando mucho de qué hablar, pero antes de desvelar su identidad debemos dar un dato importante. El rostro más famoso de ‘La isla de las tentaciones’ Fani Carbajo, quien se dio a conocer debido a la infidelidad que cometió en el programa. Su temperamento le abrió las puertas de otros formatos e incluso llegó a concursar en ‘Supervivientes’. Sin embargo, se ha dado cuenta de que trabajar en televisión no es una tarea fácil.

La famosa que ha cambiado de vida

La protagonista de esta historia es Laura Casabela, quien participó en la quinta edición de ‘La isla de las tentaciones’. Vivió esta aventura junto a su novio, el famoso Mario González, pero se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro y cuando acabó el proyecto tomaron caminos diferentes. De hecho Mario ahora es novio de Claudia Martínez, una concursante de su misma edición.

La vida de Laura ha cambiado mucho. Lleva un tiempo alejada de los platos de televisión, pero tiene un buen motivo: acaba de dar a luz. En estos momentos mantiene una relación sentimental estable con Christian Llorca, quien ya era padre de su novia anterior. El pequeño tiene ocho años y ahora está adaptándose a su nuevo hermanito.

Las declaraciones más importantes

La pareja continúa conservando su ejército de seguidores y esa es la razón por la que el embarazo de Laura ha sido público. Muchos fans de Telecinco han estado pendientes del proceso, así que la influencer emitió un pequeño comunicado cuando tuvo en brazos a su bebé. «Sienna ha nacido esta tarde. Ha sido perfecto. Aún estamos asimilando todo esto y disfrutando este momento. Estamos enamorados», escribió en sus redes sociales.

Un embarazo polémico

Laura Casabela no ha tenido un embarazo fácil. Estuvo ingresada en el hospital porque se contagió de coronavirus. Más adelante sufrió «el síndrome del niño», como ella lo ha llamado. Consiste en obsesionarse con el orden y asegura que debido a este motivo no podía dormir ni descansar. Por último, hubo una semanas en las que recibió muchas críticas porque anunció que no quería darle el pecho a su bebé.

«Cada uno tiene que tomar las decisiones acorde a su experiencia. Yo no soporto tocarme el pecho, me duele mucho y la succión no soy capaz de tolerarla», dijo para justificar su postura.