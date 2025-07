«Debía pasta a Dani Rovira»: el famoso español que ha confesado estar en la ruina

Del estruendo de los teatros al silencio incómodo de las deudas impagadas. JJ Vaquero ha dado un paso al frente para compartir una de las etapas más duras de su vida: la ruina económica que durante años arrastró en silencio. Acompañado de su inseparable Álex Clavero, el humorista se abrió en canal durante una reciente entrevista, revelando que llegó a deber dinero a amigos cercanos como el también actor y cómico Dani Rovira. Sin tapujos ni artificios, ha analizado la travesía que le llevó desde el endeudamiento hasta la estabilidad, en una confesión que sorprendió por su crudeza y su tono de redención.

Su testimonio fue directo y rotundo: «Debía pasta a Dani Rovira, a Clavero y a medio show business. Pero ya estoy en paz». Así, sin rodeos, reconoció la magnitud de su problema y al mismo tiempo expresó el alivio de haber saldado gran parte de esas deudas. La televisión pública, con su nuevo espacio veraniego, ha sido clave en este resurgir financiero que, según el propio Vaquero, le permitirá cerrar una etapa marcada por la angustia económica.

La trayectoria de JJ Vaquero no ha sido convencional. Junto a Clavero, su compañero de fatigas y escenario, ha recorrido el país de bar en bar, de pueblo en pueblo, construyendo una carrera a base de risas y monólogos en salas muchas veces medio vacías. Ahora, su salto a TVE con el programa La Garita representa un nuevo impulso profesional.

La entrevista de JJ Vaquero

No fue una entrevista cualquiera. Lo que empezó con anécdotas de piscinas, gorros y chistes en cadena terminó convirtiéndose en una exposición honesta de una vida con claroscuros. Entre bromas y complicidades, Vaquero dejó ver la cara menos amable del mundo del humor: esa que no se sube a los escenarios, pero que pesa como una losa en el día a día.

Clavero, siempre a su lado, no sólo aportó su humor habitual sino también la otra mitad de una historia de amistad forjada en los peores momentos. Su relación trasciende lo profesional: han compartido escenarios, viajes y también deudas. Vaquero, sin ocultarlo, reconoció que el dinero prestado por Clavero fue parte de la red de apoyo que le permitió mantenerse a flote cuando la situación parecía no tener salida.

La entrevista, marcada por su tono desenfadado, vivió un giro inesperado cuando Broncano preguntó directamente por la situación económica del cómico. La respuesta fue tan cruda como transparente: Vaquero habló de una deuda de 7.500 euros con Dani Rovira, de pagos pendientes con Clavero y de la necesidad urgente de ponerse «a pre», una expresión suya para decir que por fin se sentía en paz con sus finanzas. Más allá del dinero, sus palabras reflejaron la presión emocional acumulada por años de inestabilidad.

«Mi mujer se lo merece, que ha aguantado mis mierdas…», añadió. Con ese reconocimiento, Vaquero no solo agradeció el apoyo silencioso de su pareja, sino que visibilizó la carga que también recae sobre quienes acompañan a alguien que atraviesa momentos difíciles.

Y no es la primera vez que se muestra vulnerable. En ocasiones anteriores, Vaquero ha hablado abiertamente sobre sus problemas con las adicciones. Su decisión de buscar ayuda en 2019 marcó un punto de inflexión que le llevó a conectar con otra de sus pasiones: el powerlifting. Esta disciplina deportiva, basada en el levantamiento de peso, se convirtió en un nuevo motor vital. Vaquero llegó a levantar 265,5 kilos en peso muerto, un récord nacional para su categoría de edad y peso. Su motivación fue, una vez más, profundamente personal: imaginó que los discos eran sus hijas atrapadas bajo un peso imposible de soportar.

El reto de JJ Vaquero

Lejos de conformarse con lo conseguido, el cómico confesó que aún busca superarse. Aunque él mismo reconoce que probablemente no lo logre, su objetivo es alcanzar los 300 kilos. «No lo voy a conseguir, pero lo intento con todas mis ganas. Superar al Vaquero joven. Lo de persigue tus sueños… a veces no se cumple», afirmó en tono irónico.

En ese mismo espacio, Clavero reveló una faceta más íntima. Aún deja notitas románticas a su mujer, aunque en una ocasión ella pensó que era una multa. Una anécdota tan tierna como divertida que sirvió para cerrar una conversación cargada de emociones y que reveló la humanidad de dos figuras que, pese a los focos, no olvidan de dónde vienen ni las dificultades que han atravesado.

Y aunque la entrevista ya había dejado momentos memorables, aún quedaba hueco para una causa solidaria. Clavero aprovechó la ocasión para anunciar el Airadilos Fest, un festival benéfico en Peñaranda de Bracamonte cuya recaudación estará destinada a las enfermedades raras. El origen del evento tiene una carga emocional potente: su amigo Álvaro, que le convenció año tras año para implicarse, acabó viendo cómo la vida le daba un giro inesperado cuando su hijo Hugo fue diagnosticado con una de estas dolencias. Ahora más que nunca, el festival tiene una motivación profunda.