Esta colaboradora de Telecinco fue el verdadero amor de Aless Lequio

‘El chico de las musarañas’, libro que empezó a escribir Aless Lequio y ha terminado Ana Obregón, está siendo todo un éxito y esto solo significa una cosa. El joven empresario abrió su corazón en esta obra y ahora todos sabemos sus grandes secretos. Habla en primera persona de su vida personal, pero lo hace con cuidado porque siempre fue tímido y reservado. Participó activamente en la prensa del corazón, aunque guardó las distancias y nunca se pronunció demasiado sobre cuestiones emocionales.

Aless Lequio falleció estando enamorado de Carolina Monje, una diseñadora que está a punto de casarse con otro empresario que también se llama Álex. Casualidades de la vida. Carolina no quiere participar en los últimos acontecimientos, pero cada vez hay más rumores que le afectan de forma directa. El último es muy claro: dicen que no fue el gran amor del hijo de Ana Obregón. En ‘El Programa de AR’ han profundizado en esta noticia y han dado un dato muy interesante. Aless se enamoró mucho de una colaboradora de Telecinco.

Aless Lequio escondió la identidad de su gran amor

Las reflexiones de Aless en ‘El chico de las musarañas’ dan la razón a los rumores. Aless estuvo enamorada de una colaboradora de Telecinco, aunque sus lectores no saben si trabaja delante o detrás de las cámaras. Él habla del tema, pero no desvela la identidad de la afortunada por respeto a ella y por respeto a su vida sentimental. Nunca abrió esta puerta porque sabía que la prensa terminaría entrando hasta el final y quería evitar los problemas que tuvo su madre.

“No entiendo por qué nunca me hace caso. ¿Tú crees que entiende lo que digo o directamente pasa de escucharme?”, pregunta Aless en su libro sobre Karen, el personaje ficticio que da vida a su verdadero amor. El hijo de Alessandro Lequio no da el nombre de la chica, prefiere utilizar un apodo para no decir quién le robó el corazón realmente. “Desde que estás con esa niña no haces más que hacer el memo. Te ha abducido hijo mío. Ya no te reconozco”, le dice Ana Obregón en el libro. La bióloga no aprobaba esta relación.

El motivo de la ruptura

Aless Lequio estaba muy enamorado de este rostro de Telecinco, pero la relación no funcionó. En primer lugar porque no tenían la aprobación de Ana Obregón. La actriz respetaba, apoyaba y respaldaba todas las decisiones de su hijo, pero realmente no quería que estuviera con esta novia. No hizo nada malo en contra de la pareja, todo lo contrario, pero por lo que cuenta en su libro sabemos que no le hacía una ilusión especial. Aless tuvo que romper con ella. Quiso estudiar en Estados Unidos y se marchó de Madrid. La colaboradora no pudo seguir sus pasos y la relación se acabó.

Ana Obregón promete que no dará el nombre

“Mi hijo no quería que se hablara de su intimidad sentimental en lo que novias se refiere”, escribe Ana en el libro. Por eso llama Karen a la chica que le robó el corazón. En ‘El Programa de AR’ tienen completamente identificada a esta chica, pero han respetado el deseo de Aless y tampoco han desvelado su identidad.

“El gran amor de Aless no fue ni Raquel ni Carolina, sino otra mujer. Aquello se acabó cuando Aless se fue a estudiar a Estados Unidos”, desliza la periodista Beatriz Cortázar. “La gente que le conocía que sabía que era su gran amor y ese amor fue una persona que trabajó en esta cadena. Ellos siguieron manteniendo esa buenísima relación y ese cariño”.