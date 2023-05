España se prepara para tormentas torrenciales: la AEMET señala a estas comunidades

La AEMET señala estos puntos de España como posibles afectados por tormentas torrenciales que pueden golpear de lleno a nuestro país. El sur de Europa está bajo los efectos de un DANA, lo hemos visto en Italia y ahora España está en alerta por el mismo fenómeno. Hace mucho que no llueve y eso significa que la tierra no está preparada para recibir grandes cantidades de agua en poco tiempo. La naturaleza vive uno de sus peores momentos ante la llegada de un agua, que sería bienvenida de la forma habitual, pero no en forma de DANA.

La AEMET señala estas comunidades como foco de tormentas torrenciales

23/05 09:01 #AEMET #FMA nivel naranja por tormentas y/o lluvias para hoy en Aragón, C. Valenciana y Reg. Murcia . . Imagen en vigor a las 09:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/aIJV7DDYto https://t.co/dYiL0LlyFM — AEMET (@AEMET_Esp) May 23, 2023

La alerta de la AEMET está lanzada ante la llegada de unas lluvias que pueden ser torrenciales y que acabarían con la sequía a corto plazo. Pese a no haber llovido en meses, en el 2023, el año más seco desde que se tienen registros, todo puede cambiar durante esta semana en la que España se prepara para recibir el DANA.

Un fenómeno que llega ante unas borrascas que pueden formarse de forma rápida y dejar registros de varios cientos de litros en pocos minutos. El miedo a que de nuevo el país se inunde está muy presenta. La AEMET ya ha intentado alertar por la llegada de estas lluvias intensas, pero aún no se puede precisar con exactitud el punto exacto y el daño que pueden hacer.

Los puntos en los que ya se han activado todas las alertas son: “nivel naranja por tormentas y/o lluvias para hoy en Aragón, C. Valenciana y Reg. Murcia “. La AEMET irá actualizando a medida que vaya teniendo más datos esta alerta. Podría llover de forma intensa en casi todo el territorio, Cataluña es una de las comunidades que también podría sufrir tormentas fuertes o incluso granizo.

Después de unas semanas de temperaturas anormalmente altas, volvemos a unas cifras preocupantes, con el país por debajo de lo que sería habitual para esta época del año. Los números son claros y nos dejan en una situación inesperada y quizás un poco más fría de lo habitual.

El desplome de las temperaturas que acompaña este temporal podrá llegar a unos registros propios del inicio de la primavera. Se rozarán los 0 º en algunos puntos de la meseta central o de los Pirineos. Después de la lluvia llegará el viento y un descenso térmico que pondrá las temperaturas en su lugar.