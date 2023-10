Jon Fosse, el escritor noruego, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura este 2023. Una condecoración que se debe a «sus obras de teatro innovadoras y su prosa que da voz a lo indecible», según indica la academia sueca. Fosse es uno de los dramaturgos más representados en el mundo y es «cada vez más reconocido por su prosa». «La condición humana es el tema central de su obra, independientemente del género, y presenta situaciones cotidianas que son instantáneamente reconocibles en nuestras propias vidas», añade la academia.

Para la Academia sueca, la «radical reducción» del lenguaje en la obra del autor noruego y su acción dramática «expresan las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos más simples».

La obra de Fosse en España se aglutina principalmente en la editorial Deconatus, donde se han traducido obras como Septología, en cuatro tomos: El otro nombre I, El otro nombre II, Yo es otro y Un nuevo nombre. O como el volumen Trilogía. Asimismo, la editorial Nórdica publicará esta semana la obra Mañana y tarde, mientras que Colihue cuenta con una edición de La noche canta sus canciones y otras obras teatrales.

Premio Nobel de Literatura

La irrupción como dramaturgo del premio Nobel se produjo con la publicación en 1999 de Someone Is Going to Come. «Con sus temas de anticipación temerosa y celos paralizantes, la singularidad de Fosse es plenamente evidente», ha apuntado.

La Academia remarca que Fosse «escribe novelas muy reducidas a un estilo que se conoce como minimalismo Fosse». Esto se puede ver en su segunda novela, Stengd gitar (1985), cuando «presenta una desgarradora variación de uno de sus temas principales, el momento crítico de la irresolución».

Hasta la fecha, se han entregado 116 premios Nobel en esta categoría y once de ellos han ido a parar a manos de escritores en lengua española. De este más de centenar de premios, 17 han sido para mujeres. Ruyard Kipling es el ganador más joven de este premio (41 años) y Doris Lessing la mayor (88 años).

Biografía

Nacido el 29 de septiembre de 1959 en Hausgesund (Noruega), está considerado uno de los autores más importantes de la actualidad. Su obra ha sido traducida a cuarenta idiomas y sus piezas teatrales han sido representadas en unas 1.000 producciones diferentes a lo largo del mundo, tal y como recoge su editorial en España, Deconatus.

Desde su debut como escritor en 1983 con la novela Raudt, svart, ha escrito más de 55 obras entre teatro, novela, poesía y ensayo. En 2007, fue nombrado caballero de la Ordre nacional du Mérite de Francia.