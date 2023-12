Enrique Iglesias sorprende a sus fans con la decisión que ha tomado tras retirarse de la música

Enrique Iglesias ha tomado la decisión de empezar una nueva vida. Estará lejos de los escenarios durante una temporada, a pesar de que no descarta hacer alguna colaboración puntual en el futuro. De momento ha anunciado que se retira de la industria musical, aunque fuentes cercanas insisten en que seguirá trabajando en un discreto segundo plano. Supuestamente pretende componer canciones para algunos compañeros, pero ya no quiere estar sometido a tanta presión. Tiene 48 años y lleva casi 30 trabajando como cantante, por eso está convencido de que se merece un descanso.

Enrique Iglesias ha decidido centrarse en su mujer, la tenista Anna Kournikova, y en los tres hijos que tienen en común: los gemelos Nicholas y Lucy y la pequeña Mary, que dentro de unas semanas cumplirá cuatro años. Mientras tanto, en España se está hablando mucho de la supuesta reaparición de Julio Iglesias. Varios periodistas insisten en que pretende hacer acto de presencia en el estadio Santiago Bernabéu y cabe la posibilidad de que se anime a cantar una canción delante de sus fieles seguidores. Sin embargo, este dato no está confirmado porque todavía queda mucho el asuntos por cerrar.

La decisión de Julio Iglesias

A lo largo de su trayectoria, el famoso hijo de Julio Iglesias ha cantado encima de los mejores escenarios y se ha convertido en una estrella internacional. No obstante, y aunque pueda parecer sorprendente, es muy tímido y nunca se ha sentido cómodo siendo el centro de la noticia. Tanto es así que huye de eventos multitudinarios y esa es la razón por la que no fue a la boda de su hermana Tamara Falcó, a pesar de que disfrutan de una relación excelente. Tampoco acompañó a Ana Boyer cuando formalizó su relación con Fernando Verdasco en la exclusiva isla caribeña de Mustique.

Enrique Iglesias considera que la mejor opción es retirarse a un segundo plano y seguir disfrutando de su gran pasión de una forma distinta. El intérprete ha acumulado grandes éxitos a lo largo de su carrera, tanto es así que sus fans consideran que está por encima de su progenitor. Es precisamente esta competencia lo que les ha enfrentado en numerosas ocasiones. Ellos insisten en que disfrutan de una conexión especial, pero lo cierto es que nunca han colaborado juntos en ningún proyecto.

Enrique Iglesias tiene un secreto

Fue Tamara Falcó la que destapó el secreto de Enrique Iglesias cuando justificó la ausencia en su boda con Íñigo Onieva. «Hablé con él y me dijo que no le gustaban los eventos sociales. Le dije que viniera a la misa y que luego, si quería, que se fuera», comentó la marquesa de Griñón para que la gente entendiera la postura del cantante. «Respeto sus motivos, aunque no los entendí. Aunque puede subirse a un escenario y cantar ante 50.000 personas, Enrique es muy tímido». Nadie conocía este secreto y ahora la decisión que ha tomado de abandonar su trayectoria cobra mucho sentido.

La boda secreta del cantante

Enrique Iglesias y su padre Julio tienen más cosas en común de las que parecen. Evidentemente los dos disfrutan de un talento formidable para arrasar encima de los escenarios, pero sus formas de comportarse también son similares. Julio Iglesias ha logrado mantener las distancias con la crónica social y Enrique ha continuado con esta trayectoria. Tanto es así que su boda con Ana Kournikova ha estado en la sombra hasta que su hermano Julio José la destapó por error en un programa de televisión.