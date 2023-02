La enfermedad que sufrió Shakira y de la que nadie habló hasta ahora

Shakira y Piqué siguen acaparando titulares a raíz de su separación. Un relación rota desde hace meses pero que cobró un giro inesperado con el tema que la cantante colombiana le dedicó a Piqué a comienzos de año. Una canción con Bizarrap que ha sido un éxito mundial, pero que contaba no sólo con alusiones a su ex sino también a la nueva novia de este, Clara Chía, e incluso a su ex suegra Montserrat Bernabéu, de la que ahora además se ha sabido que jugó un papel clave en una enfermedad que tuvo Shakira y de la que no se ha hablado hasta ahora.

La enfermedad que sufrió Shakira

Según ha revelado Lecturas, era Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué quién conocía algunos de los secretos más íntimos de Shakira durante la relación de su hijo con la cantante, dado que siempre le mostró su apoyo a pesar de que tener un trato tan cercano, por lo visto llevó a una enfermedad a la cantante.

Es ahora cuando sale a la luz que Shakira tuvo una depresión motivada por el trato que recibía de su ex suegra. Por lo visto la cantante sentía que no estaba siendo tratada como la estrella internacional que es. Según unas declaraciones de una fuente cercana de Bernabéu, y que recoge la mencionada revista, tan normal y cercano era el trato de la madre de Piqué hacia su nuera, que esta acabó con depresión.

“Montserrat ha sido siempre una persona muy inclusiva y desde que Shakira llegó a Barcelona se ocupó de que se integrase y se sintiera como una más de la familia”, asegura la fuente a Lecturas.

Tuvo el apoyo de su suegra

Las intenciones de Montserrat Bernabéu hacia Shakira eran buenas. Ella quiso que se sintiera una más. Pero Shakira no lo encajó del mismo modo y eso, sumado a las discusiones con Piqué la llevó a deprimirse.

Sin embargo, lejos de encontrar una rival en su suegra, Shakira dio con una aliada ya que según explica la fuente, Bernabéu siempre se puso del lado de la cantante cuando esta discutía con Piqué y él se iba de casa. Tanto es así, que incluso asegura que Montserrat era una especie de «paño de lágrimas» para Shakira.

Un periodo de la vida de Shakira que para ella fue muy triste, dado que las discusiones con el exjugador provocaban en Shakira el que se sintiera muy pequeña, hasta el punto de pasar por esas etapas depresivas.

«Shakira se ponía muy mal y a eso se sumaba que su ritmo de trabajo había cambiado. Piqué viajaba mucho y ella pasaba desapercibida, ya no la trataban como una estrella. Pasó varios períodos depresivos y Montserrat siempre estuvo a su lado. Luchó porque llegase la reconciliación hasta que su hijo le dijo que era imposible”, explica Lecturas.

Sin embargo, tras la separación del padre de sus hijos, Shakira vuelve a sentirse la estrella que siempre ha sido y más empoderada que nunca, ha renacido ahora de sus propias cenizas y no sólo tiene decidido volver a Miami, sino que arrancó el 2023 siendo número uno en el mundo de la música.