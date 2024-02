Enamoró a Aitana y no hemos vuelto a saber nada de el: así está Cepeda ahora

Luis Cepeda tuvo su primer contacto con la fama en 2015, cuando decidió presentarse al casting de ‘La Voz’ interpretando el tema ‘Wherever You Will Go’ del grupo The Calling. A pesar de que tuvo mucho éxito entre el jurado del programa, no consiguió llegar a la final y fue eliminado en la fase de los duelos. Sin embargo, siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo, así que siguió caminando y su esfuerzo le llevó hasta las pruebas de ‘Operación Triunfo’. El reality estuvo un tiempo sin emitirse y regresó a TVE por todo lo alto. Fue en ese momento cuando Cepeda encontró su gran oportunidad y consiguió formar parte del elenco de concursantes.

El artista, nacido en Galicia, dejó su tierra natal para iniciar una aventura que prometía cambiar su vida. Lo cierto es que vivió experiencias inolvidables e incluso llegó a enamorarse de una de sus compañeras: la famosa Aitana Ocaña.

¿El problema? Que la carrera de Aitana creció como la espuma y él no supo adaptarse a las necesidades de la industria. Recordemos que es un mercado con mucha competencia, por eso solo unos pocos son capaces de llegar a la cima del éxito. A pesar de que Cepeda puede presumir de tener tres álbumes publicados, lo cierto es que su popularidad no puede compararse con la de Aitana, quien ya está trabajando en Latinoamérica.

La trayectoria de Cepeda está marcada por temas tan conocidos como ‘Mi reino’ o ‘Vuela’. Trabajos como este le han ayudado a posicionarse en el número uno de iTunes. Sin embargo, en los últimos tiempos no está teniendo tanta repercusión mediática y hay mucha gente que desea saber qué ha sido de él. Por suerte continúa trabajando como cantante, a pesar de que en estos momentos su fama no sea igual que la que tuvo cuando salió de ‘Operación Triunfo’.

Así es la nueva vida de Cepeda

Aitana ha eclipsado a muchos de sus compañeros, pero también hay que resaltar que no ha sido la única estrella nacida a raíz de ‘OT 2017’. Su exnovio Luis también se ha rodeado de un ejército de seguidores muy numeroso, tanto es así que hace un año dio una entrevista para promocionar su nuevo disco y explicó cómo le había cambiado la fama. «Echo de menos aquellos momentos en que no te conocía nadie y no es la vorágine de ahora. Echas de menos la tranquilidad y no tener la preocupación más que de vivir, estudiar y comer. Luego te haces mayor y las cosas cambian», desveló en la revista ‘Diez Minutos’.

La historia de amor entre Cepeda y Aitana no funcionó, pero el artista sigue creyendo en el amor. En el medio citado anteriormente explicó que le gustaría formar una familia, aunque ahora no es el momento porque está centrado en su carrera como cantante. «Lo de los niños es difícil porque este trabajo es muy inestable. Hay veces que estoy muy bien y otros días que no tendría ni para pañales. Me encantaría formar una familia, pero no estoy en ese momento». Después insistió en que quería seguir dedicándose a la música, aunque no sabe que le deparará el futuro.

«No sé si la gente seguirá queriéndome escuchar en un escenario, pero me encantaría continuar escribiendo canciones, aunque sea para otros artistas. Como letrista me considero bueno, no quiero tener humildad en ese sentido», declaró cuando le preguntaron por su vida en los próximos años. El artista continúa ejerciendo su profesión y, aunque su popularidad no es comparable con la de Aitana, puede presumir de haber cosechado grandes triunfos.

Las polémicas de Luis Cepeda

El exnovio de Aitana ha protagonizado polémicas muy sonadas en las redes sociales, pero no se arrepiente e insiste en que únicamente está haciendo uso de su libertad de expresión. «Al final somos personas con nuestras opiniones y nuestros gustos. Creo que se puede decir lo que quieras sin faltar el respeto a nadie. A veces yo me he pasado, pero sinceramente creo que ha ocurrido porque se lo merecen». Estos problemas le han generado muchas críticas y también se ha ganado bastantes detractores.

No obstante, asegura que no va a cambiar porque para él es más importante ser fiel a sus principios. «A veces sabes que estás perdiendo seguidores por esos comentarios, pero no lo puedo evitar. Creo que es herencia de mi madre, que es muy reivindicativa».

Los artistas que han trabajado con Cepeda

Después de salir de ‘Operación Triunfo 2017’, Luis Cepeda fichó por la discográfica Universal. A raíz de este momento empezó a realizar grandes trabajos y colaboraciones, de hecho ha sacado temas junto a artistas de la talla de Andrés Suárez o India Martínez. También ha colaborado con el famoso grupo Despistados e incluso ha realizado proyectos con algunos de sus compañeros de ‘OT’. En concreto ha cantado al lado de Julia Medina, Ana Guerra o Roi Méndez.