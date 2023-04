La durísima situación de Carolina Monje, novia de Aless Lequio, por su relación con Ana Obregón

El proceso de gestación subrogada que ha seguido Ana Obregón sigue generando mucha repercusión y hay muchas personas que se han visto salpicadas por el mismo. Carolina Monje, la última novia de Aless Lequio, forma parte de este grupo de afectados. La joven ha reconocido que está cansada de la presión mediática y admite que es una noticia que le remueve muchos sentimientos. Ana, según han contado en Telecinco, le pidió un favor antes de viajar a Estados Unidos que ella se negó a cumplir.

Una periodista de ‘El Programa de AR’ asegura que Ana Obregón intentó que su nieta tuviera el material genético de Carolina Monje. Esta última no se sintió preparada para dar un paso tan importante. Los rumores cada vez son más fuertes y Carolina se ha visto obligada a retirarse a un segundo plano. La ex de Alessandro Lequio, para proteger a su ex nuera, ha hablado sobre el tema y ha negado la mayor. Promete que en ningún momento le pidió a Monje que le donara sus óvulos y asegura que la relación que mantiene con ella es maravillosa.

Ana Obregón ha defendido a Carolina

La situación se complica por momentos y la última novia de Aless sigue en el centro de la polémica. Ha salido publicado que está completamente desesperada. No sabe cómo solucionar lo que está pasando y se siente muy incómoda. Recordemos que nunca ha querido relacionarse con la prensa del corazón, ni siquiera durante su noviazgo con Aless. Eso sí, siempre ha respetado que Ana Obregón fuera una de las mujeres más famosas del país. Tenía un vínculo con ella que no podía negar y actuó en consecuencia durante mucho tiempo.

La actriz y presentadora ha explicado que siempre estará agradecida con el esfuerzo que hizo Carolina, por ese motivo no quiere tener problemas con ella. Asegura que todo lo que se ha contado es mentira: ni se llevan mal ni le pidió que fuera la madre de su nieta. Ana promete que siempre ha tenido claro que traer a su nieta el mundo era una tarea que tenía que hacer en solitario. Contó con el apoyo de Alessandro Lequio y de sus hermanas, pero ninguna de estas tres personas participó activamente en el proceso. Ella es la única responsable de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos.

Carolina Monje está a punto de casarse

La polémica está servida. Carolina Monje tiene un papel importante en las redes sociales y miles de seguidores están pendientes de sus pasos. La prensa también le vigila de cerca, por eso todos sabemos que hace unos meses anunció que iba a pasar por el altar. Entonces comenzaron las especulaciones. Ana Obregón no le ha felicitado, al menos de forma pública. De hecho la actriz no sigue la cuenta de Instagram de la que fue su nuera. Hay quien dice que no se ha tomado bien esta noticia, pero Obregón insiste en que ambas tienen una relación fantástica.

El mal momento de la joven

Carlina ha dejado claro que no va a hablar sobre la gestación subrogada que ha seguido Ana Obregón. Es un asunto que le remueve muchos sentimientos. Va a hacer lo mismo que Clemente Lequio: guardar silencio y esperar a que pase la tormenta. Fuentes cercanas han asegurado que está viviendo una situación delicada. Por un lado porque se está acordando de Aless y por el otro porque no quiere ser señalada por ningún periodista.