Los militares chinos son ejemplo de enorme disciplina y de seriedad siempre que hemos tenido ocasión de ver imágenes suyas, que, casi siempre, son de ordenados desfiles; pero a veces, los soldados chinos también protagonizan y escenas divertidas, como este baile: así nos lo ha mostrado en sus redes Hua Chunying, portavoz y asistente del ministro de Asuntos Exteriores chino.

Se trata de unos soldados chinos que realizan un baile en un vídeo publicado en las redes y a más de cinco mil metros de altitud. A pesar de durar sólamente unos 20 segundos, no ha tardado tardó en dar la vuelta al mundo y ser un vídeo viral. El vídeo compartido por Hua Chunying, muestra a los soldados sumarse a la reciente moda de hacer elaboradas coreografías; en este caso, de un tema propio del país oriental.

Chinese soldiers dancing at 5,200 meters in altitude during break time. Cool & cute! pic.twitter.com/4AWldKPFyP

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 28, 2021