«Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa», dijo Grusch. «Tomé la decisión, con base en los datos que recogí, de reportar esta información a mis superiores y múltiples miembros de la inspección general, y convertirme en un denunciante», explicó.

Presionado para dar detalles durante la audiencia, Grusch reiteró una y otra vez que no podía comentar en un escenario público porque se trata de información clasificada. Dijo que el gobierno estadounidense está ocultando información sobre FANI no solo a la opinión pública sino al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas.

En este mismo sentido, el congresista Burchett le ha preguntado al ex piloto de combate de la Armada, Ryan Graves, como sabía que estos ovnis no eran aviones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Graves ha respondido que esto tenía que ver con el comportamiento de las aeronaves no identificadas. «Vimos que estos objetos estaban en la marca 0.0. Esa es una velocidad aerodinámica cero sobre ciertas partes del suelo. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en vientos huracanados de categoría cuatro. Estos mismos objetos luego acelerarían a velocidades supersónicas 1.1, 1.2 mach, y lo harían en comportamientos muy erráticos y rápidos para los que no tenemos una explicación», ha explicado.

Asimismo, otra parlamentaria americana ha vuelto a preguntar a Grusch sobre las naves espaciales, concretamente sobre si habían encontrado los cuerpos de los pilotos de estos ovnis. La respuesta del ex agente de inteligencia ha sido rotunda: «Los restos biológicos vinieron con algunas de estas recuperaciones, sí». ¿Eran restos biológicos humanos o no humanos?», ha insistido. «No humano», ha dicho Grusch sin pestañear.

«No tenemos las respuestas»

«Este es un asunto de transparencia gubernamental. No podemos confiar en un gobierno que no confía en su gente», dijo. A la pregunta de si hay vida más allá de la Tierra, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que no tiene una postura sobre el asunto en uno u otro sentido., según informa Afp.

«Lo que creemos es que hay fenómenos aéreos inexplicados que han sido citados e informados por pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea», dijo, y añadió: «No tenemos las respuestas sobre qué son estos fenómenos». El líder de la oficina del Pentágono establecida para identificar los FANI que plantean potenciales amenazas dijo a los legisladores a comienzo de año que no había identificado señales de actividad alienígena.

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios «no ha encontrado hasta ahora evidencia creíble de actividad extraterrestre, tecnología de fuera de este mundo u objetos que desafíen las leyes conocidas de la física», testificó en abril Sean Kirkpatrick. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, comenzó a tomarse el tema de los FANI más seriamente desde años recientes. La NASA sostuvo su primera reunión pública sobre este asunto en mayo, e instó a un abordaje científico más riguroso para aclarar el origen de cientos de avistamientos misteriosos.

El Pentágono también comenzó a prestar especial atención al tema luego de una serie de avistamientos inexplicables por parte de pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea. La preocupación central fue que estos avistamientos pudieran tratarse de tecnología de vigilancia aérea usada por China para recolectar información de inteligencia sobre defensas estadounidenses.