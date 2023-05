La DGT vuelve a la carga: los helicópteros podrán multarte a esta distancia

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un amplio abanico de medios para cazar a los infractores en las carreteras españolas. Además de los drones, los coches camuflados y los radares, también existen los helicópteros Pegasus. Estos cuentan con dos cámaras y pueden captar hasta 360 kilómetros por hora, así que prácticamente ningún vehículo del mundo puede escapar a su alcance.

Helicópteros Pegasus de la DGT

En estos momentos, la DGT dispone de 13 helicópteros para vigilar el tráfico, aunque únicamente dos de ellos cuentan con el radar Pegasus que multa desde el aire. Cabe señalar que el coste cada hora de vuelo de los helicópteros asciende a 1.500 euros.

Además de multar a los conductores que infringen la ley, también realizan estudios fotográficos desde el aire y forman parte de operaciones especiales, así que se han convertido en una herramienta muy importante para la DGT.

Ahora bien, aunque todo el mundo ha oído hablar de los helicópteros Pegasus, son muchos los conductores que se cuestionan cuál es su funcionamiento a la hora de sancionar. Pues bien, el radar tiene un alcance de hasta 1 kilómetro para detectar los vehículos que circulan por encima de la velocidad máxima permitida.

Además, la cámara puede capturar imágenes a 300 metros de altura. Esto es clave para vigilar otras infracciones, como por ejemplo el uso del teléfono móvil al volante o no llevar puesto el cinturón de seguridad. En cuanto detecta alguna infracción, Pegasus registra la matrícula del vehículo, así que es muy fácil identificar al conductor.

Cada una de las dos cámaras que tienen los helicóptero tiene una determinada función. La primera sirve para seguir al vehículo a vigilar, ya que puede detectar la velocidad a la que circula. La segunda es la que registra la matrícula para proceder con la sanción.

Ahora bien, cabe señalar que los Pegasus tienen varias limitaciones. No pueden multar por la noche, ya que no tienen sistema de infrarrojos. Además, no operan en Baleares e islas Canarias al no tener base de operaciones en estas regiones. Tampoco lo hacen en Cataluña y País Vasco porque estas comunidades tienen las competencias de tráfico transferidas.

Para saber si tienes alguna multa captada por el helicóptero de la DGT solo a la Sede Electrónica, e ir al “Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico”. A partir de aquí, entra en “Consultar Testra” y accede con tu Certificado Digital para ver si te han multado.