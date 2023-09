Kiko Rivera aseguró que iba a apartarse de la crónica social porque ahora quiere estar centrado en su trayectoria como músico y DJ. Los problemas que ha tenido con su madre, la famosa Isabel Pantoja, le han situado en el centro de la noticia y considera que hay periodistas que no han sido justos con él. Esa es una de las razones por las que prefiere estar al margen de los escándalos.

Sin embargo, lleva la sinceridad en su naturaleza y recientemente ha concedido unas impactantes confesiones durante una entrevista que ya se ha convertido en tendencia. El marido de Irene Rosales asegura que cuando era pequeño estuvo amenazado por ETA.

La vida de Kiko Rivera no ha sido nada fácil, a pesar de que siempre ha estado rodeado de comodidades. Él mismo ha reconocido que incluso siendo menor de edad manejaba unas cantidades de dinero desorbitadas. Cuando cumplió los dieciocho años empezó a trabajar en el mundo de la noche y promete que ganaba 100.000 euros por semana. Según sus propias palabras, llegó a tener 8 millones en el banco, pero confió en la gente equivocada y lo perdió todo. Reconoce que se arruinó por haber llevado unos hábitos nocivos para su salud.

Kiko Rivera se sincera sobre la amenaza que recibió

Kiko Rivera ha desvelado que su madre les sacó del colegio durante una temporada y no le dejaba salir a la calle. Isabel Pantoja pasaba mucho tiempo fuera de casa porque es un artista internacional y tenía bastantes compromisos. La cantante dio orden para que su hijo no pudiera relacionarse con nadie fuera del domicilio familiar y con el paso del tiempo le explicó el motivo. Supuestamente Kiko estaba amenazado por ETA y la artista no supo cómo reaccionar.

«Me recogió del colegio donde me tenía interno en Toledo y me encerraron en casi sin darme ninguna explicación, no podía salir ni a la casa ni al jardín. Los amigos venían a verme a casa. ¿Y yo me preguntaba: me van a asesinar? No entendía lo que pasaba», relata en el podcast ‘The Wild Project’. Y continúa: «Después mi madre me dijo que estaba amenazado por ETA. «Tiene sentido. Lógica tiene porque ella ganaba muchísimo dinero entonces y yo la creí. Porque lloraba muchísimo cuando lo contó, lloraba de una manera brutal».

Su experiencia con las drogas

El marido de Irene Rosales reconoce que sus vicios le pudieron jugar una mala pasada porque no supo poner límite. Gastó gran parte de su dinero en malos hábitos y ahora se arrepiente profundamente porque, según ha contado, ha estado un tiempo arruinado. «Me podría haber muerto en una de mis noches locas porque me ponía 10 gramos de cocaína. Te estoy hablando que me he pagado muchos años consumiendo a diario. Bastante bien estoy», declara con orgullo.

Irene Rosales, su gran apoyo

Kiko asegura que la única persona que no le ha dado la espalda durante todo este tiempo es Irene Rosales, madre de sus dos hijas. Tiene otro hijo con la modelo Jessica Bueno, actual concursante de ‘Gran Hermano VIP’, pero con ella tuvo muchos problemas en el pasado. El hijo de Isabel Pantoja insiste en que gracias a Irene pudo dar carpetazo a su mala vida y comenzar un presente que está plagado de oportunidades.