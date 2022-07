¿Cristina Pedroche tiene hermanos? Lo que no sabías de la mujer de Dabiz Muñoz

Si hablamos de una de las caras más conocidas de la televisión española en el momento, claramente hablamos de Cristina Pedroche. Lleva más de 10 años dando guerra en televisión y empezó a ser conocida gracias a su colaboración en el programa ‘Se lo que hicisteis…’. Desde entonces y después de mucho trabajo, se ha posicionado como uno de los rostros más conocidos en la televisión actual.

Su aparición ya es todo un clásico de las campanadas, siendo el punto del día qué vestido va a llevar la joven año tras año, pero no solo eso, ha trabajado como reportera e incluso como actriz durante su trayectoria televisiva. Destacó mucho su aparición en ‘La que se avecina’ y en ‘Aida’ dos de las series con mejores audiencias en su momento.

Los inicios de su carrera

Empezó su carrera gracias a estar inscrita a una agencia de modelos y actores, esta le abrió las puertas para trabajar como modelo de catálogo o incluso en cuñas publicitarias de varias marcas conocidas, como Tampax.

Todos estos trabajos la llevaron a dedicarse al mundo de la televisión, donde hizo su debut como reportera en el canal de videojuegos EATV. Allí empezó a cultivar toda una experiencia, que finalmente la llevaría al estrellato por su aparición en el programa ‘Sé lo que hicisteis’. El público empezó a conocerla y desde entonces, ha ido sumando nuevas oportunidades en televisión.

Su familia, el gran pilar de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es hija única, no obstante, se mantiene muy unida a su familia y primos. Para ella, la familia y el amor son dos pilares fundamentales que cuida con mimo. La hemos podido ver en muchas ocasiones disfrutando de los suyos en su tiempo de ocio y ella misma comenta en las entrevistas la íntima relación que mantiene con sus padres.

Su marido, Dabiz Muñoz, también es un gran apoyo de Pedroche, ella se ha mantenido muy prudente al hablar de su vida personal, no obstante, siempre que tiene la ocasión, comparte un poco de su amor en redes. El conocido chef de DiverXo, llegó a su vida en 2015 y ella misma lo define como el amor de su vida. La pareja se mostró inseparable desde el primer día y se casaron meses después de empezar su relación.

Una infancia humilde y llena de cariño

Muchos pueden pensar que Cristina Pedroche viene de familia adinerada, no obstante, ella ha comentado en varias entrevistas que aunque no le faltó de nada, su familia no tenía mucho dinero. Tuvo orígenes humildes y se puso a trabajar para poderse pagar los caprichos o salidas que toda joven quiere tener, estudiaba y trabajaba de camarera a la vez, para poder sacar un plus para sus gastos.

Se considera una persona ahorradora, ha guardado gran parte del dinero que ha ganado en los últimos años o ha decidido invertirlo, no obstante, prefiere vivir sin grandes lujos para diario. Se muestra consciente de que la fama va y viene y quiere tener un soporte para su familia y para ella en caso de necesitarlo.