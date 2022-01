El look de Cristina Pedroche en las Campanadas ha vuelto a traer cola. Desde el pasado 31 de diciembre, los comentarios no han cesado. Y como era de esperar, las críticas no han faltado, sin embargo, este año la presentadora ha dicho basta.

A través de sus redes sociales, Cristina Pedroche ha querido responder a las críticas con una reflexión en la que ha explicado como intenta hacer frente a una situación tan desagradable, que se repite año tras año. La presentadora se ha abierto en canal como nunca y ha compartido sus emociones a través de un texto en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Cristina Pedroche ha asegurado que “están siendo días difíciles”. Aunque intenta no leer comentarios, es inevitable leer algunos, y ha destacado que hay muchos que le hacen sentirse “muy mal”. A pesar de haber disfrutado mucho de la noche en la Puerta del Sol, una vez más las criticas, han visto empañada su gran noche.

»Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras…» ha expresado la presentadora, asegurando que al final es inevitable que las críticas le hagan sentirse mal.

La presentadora ha decidido darse un tiempo, pues no sabe si volverá a presentar las Campanadas, ya que eso no depende de ella y ha añadido que: «Os deseo a todos lo mejor para este año nuevo. Para los que me apoyáis, los que os preocupáis por mí, los que entendéis el trabajazo que hay detrás, porque por vosotros vale la pena todo. A los que no, también os deseo lo mejor porque todo el mundo se merece amor. De hecho, estoy convencida de que si esas personas tuvieran más amor serían más respetuosas».