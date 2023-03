El contrato de Belén Esteban con Telecinco: ¿cuánto cobrará al año?

Belén Esteban tiene mucho que celebrar. A pesar de los rumores que circulaban en las redes sociales, Telecinco ha decidido seguir contando con sus servicios. La Fábrica de la Tele, productora para la que lleva trabajando cerca de 15 años, le ha renovado el contrato. Varios medios han asegurado que cobrará un sueldo extraordinario y otros se han atrevido a dar la cifra exacta. La colaboradora puede estar tranquila: su futuro económico se presenta bastante estable.

La ex de Jesulín de Ubrique empezó trabajando en Telecinco de la mano de Ana Rosa Quintana. Según ha contado Jorge Javier Vázquez en alguna ocasión, la reina de las mañanas “siempre ha pagado muy bien”. Por aquel entonces Belén ya era una estrella, así que también recibió un caché bastante elevado. Eso sí, nada tiene que ver con el dinero que gana por colaborar en ‘Sálvame’. Según informa la revista ‘Pronto’, gana 1.100 euros cada vez que aparece en el programa.

Belén Esteban, la famosa mejor pagada de Telecinco

Belén es consciente de que hay profesionales que están por encima de ella en lo que a sueldo se refiere, pero ella es una de las colaboradoras mejores pagadas del mercado. Los medios especializados aseguran que, pese a que haya gente que insinúe lo contrario, sigue generando audiencias muy potentes. Eso se traduce en mucho dinero y la madrileña se lleva una buena parte del pastel. Ha sabido aprovechar muy bien el tirón porque fuera de la tele ha montado un negocio millonario.

Una conocida publicación aseguró que Belén facturó 31.350 euros durante los meses del confinamiento gracias a sus colaboraciones en ‘Sálvame’. La princesa del pueblo desmintió esta información y en ese momento muchos periodistas empezaron a investigar.

Según cuentan, sigue con el mismo contrato que firmó cuando trabajaba con el representante Toño Sanchís. Las condiciones no han cambiado y va renovando cada cierto tiempo. Los ingresos anuales de Esteban pueden variar entre un año y otro, pero según ‘EsDiario’ ha llegado a cobrar hasta 350.000 euros.

La colaboradora quiere jubilarse en ‘Sálvame’

Belén Esteban ha asegurado que está muy cómoda trabajando en el programa de Jorge Javier Vázquez, tanto que quiere finalizar allí su carrera televisiva. No está dispuesta a continuar sin sus compañeros de ‘Sálvame’, por eso desea jubilarse en La Fábrica de la Tele. No descarta hacer alguna colaboración puntual cuando termine ‘Sálvame’, aunque no está dispuesta a ser fija en ningún otro espacio televisivo.

“Estoy muy contenta. ‘Sálvame’ es el programa de mi vida y estoy en la productora que quiero estar”, ha explicado cuando han filtrado que ya ha firmado la renovación del contrato. “Llevo 13 años en La Fábrica de la Tele y espero jubilarme con ellos. La Fábrica de la Tele es mi casa”, defiende. Estas palabras han gustado mucho en la citada empresa, que últimamente no tiene buena fama entre los telespectadores.