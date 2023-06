Un colaborador de ‘Sálvame’ suelta la bomba: desvela quién va a ganar ‘Supervivientes’

La recta final de ‘Supervivientes’ está generando muchos problemas. Un colaborador de ‘Sálvame’ ha usado sus redes sociales para desvelar quién va a ser el nuevo ganador. Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, le ha apoyado y ha dado un paso más allá. El sevillano está convencido de que el programa está manipulando. Dice que solamente saca imágenes buenas de este concursante para blanquear su imagen y que la audiencia le entregue el premio final. Pero, ¿qué interés tiene ‘Supervivientes’ de que gane esta persona? Como algunos habéis imaginado estamos hablando de Asraf Beno, el novio de Isa Pantoja.

Sálvame habla del ganador de Supervivientes

Miguel Frigenti, colaborador de ‘Sálvame’ y experto en ‘Supervivientes’, se ha lanzado a Twitter para dar una información que está causando mucha polémica. “Asraf va a ganar ‘Supevivientes 2023’. Guardad el tuit”, ha escrito el periodista. Cientos de usuarios le han contestado. Casi todos le apoyan, pero hay otra parte que no está de acuerdo con este resultado. Adara Molinero también tiene muchos seguidores y la azafata tiene posibilidades de llegar a al final. Frigenti ha explicado qué error ha cometido y por qué sin darse cuenta está ayudando a Asraf.

“Adara se ha equivocado, está dándole a Asraf lo que él quiere: un motivo más para victimizarse. Asraf ha demostrado ser muy inteligente y sus rivales una panda de torpes. Lástima (o no) que Adara haya sido incapaz de hacer de tripas corazón y no enfrentarse al falso mártir”. Frigenti es amigo de la concursante y le apoyará hasta el final, pero piensa que se ha equivocado al plantar cara al novio de Isa Pantoja.

¿Hay manipulación en el programa?

Kiko Rivera ha aprovechado su popularidad en las redes sociales para decir qué piensa de ‘Supervivientes’. Se siente muy dolido con Telecinco porque le han vetado. Ha ganado mucho dinero en la cadena, pero ahora nadie puede hablar de él. Le llaman “el hermano de Isa Pantoja” porque no pueden decir su nombre. Esa es la razón por la que ha arremetido contra ‘Supervivientes’, concurso en el que participó hace años. Concretamente en 2012 y lo hizo a cambio de un caché más que suculento.

“Están poniendo a Asraf como el bueno con el que todo el mundo se mete con él. La única parte que veis en directo es lo de la palapa. Eligen lo que les va bien y no lo que no. A mí no me van a engañar ni a callar porque sé cómo funciona”, asegura. Según su teoría, el programa estaría jugando con la audiencia para que Asraf se lleve el premio final. Pero, ¿por qué le importa tanto? No se llevan bien y no quiere que el modelo triunfe.

El problema de Asraf Beno

Uno de los grandes problemas de Asraf Beno es que no tiene relación con la familia de su novia. Kiko Rivera le ha atacado en redes sociales. No se esconde. Directamente ha dicho que no quiere que gane ‘Supervivientes’. Sus palabras le alejarán todavía más de Isa Pantoja. “Asraf es una persona que no me cae bien”, recuerda el marido de Irene Rosales.