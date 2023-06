Un cofundador de Greenpeace lo tiene claro: «La crisis climática se usa para controlar a la población»

Patrick Albert Moore, cofundador y ex presidente de Greenpeace en Canadá, ha afirmado durante una entrevista que toda la información negativa que se transmite a los políticos sobre el cambio climático es «para generar miedo en el público y para controlar a la población». Además el canadiense ha criticado al movimiento ecologista al decir que «hay que tener un sentido del tiempo diferente al de volver a 1850», en referencia a eliminar completamente los combustibles fósiles.

Según Moore esta idea «es una completa tontería» y que está siendo perpetrada por los políticos que quieren «una historia de miedo para obtener el voto». En este sentido el ex de Greenpeace también ha criticado el sistema de de subvenciones universitarias en Estados Unidos afirmando que el 80% de la investigación científica está en las universidades y que si estas no están del lado de «la historia del miedo» no obtienen ninguna subvención pública. «No sólo eso sino que sus compañeros investigadores los condenaran al ostracismo si hacen algo para contrarrestar la narrativa generalmente aceptada sobre el cambio climático».

Asimismo, Moore ha comparado el supuesto control ejercido por los gobiernos mediante la pandemia del Covid con el cambio climático. «Es una situación totalmente diferente. Pero hicieron todo lo posible para asustarnos durante Covid en lugar de darnos esperanza. Y nos denigraron a nosotros y a nuestros hijos», ha denunciado.

Sobre el coronavirus el cofundador de la ONG ecologista ha defendido que «todo el mundo tiene derecho al consentimiento informado antes de someterse a un tratamiento médico de cualquier tipo». Sin embargo Moore opina que «acaban de tirar todo eso por la ventana de la misma manera que han tirado por la ventana el pensamiento racional sobre el clima».

«Ahora dicen que tienen una bola de cristal que puede predecir el futuro del clima en la Tierra y parece que es muy malo. Y todos ustedes van a morir si no hacen lo que les decimos», ha dicho.

Cambio Climático

Los mensajes lanzados por gobiernos y organizaciones supranacionales sobre el peligro del cambio climático han sido vinculados con la Agenda 2030. Este plan internacional plantea, entre otros objetivos, la reducción de las emisiones de CO2 y el desarrollo de una energía no contaminante. Ahora bien este futuro es perseguido mayoritariamente por gobiernos progresistas de izquierdas que abogan por la desindustrialización y la eliminación de combustibles fósiles.

El radicalismo ecológico ha alcanzado tales cotas que se ha llegado a abogar por reducir la natalidad para contaminar menos. Un ejemplo claro de ello fue un video que publicó el pasado mes de abril el ministerio de Consumo de España que lidera Alberto Garzón. En el se ve a una pareja discutiendo sobre si es «el mejor momento» para «traer una criatura al planeta» teniendo en cuenta el cambio climático. El vídeo, que se enmarca dentro de la campaña del ministerio titulada Un consumo sostenible hace la esperanza posible, dura algo más de un minuto y medio y arranca con un hombre y una mujer tumbados en un sofá mientras miran una ecografía y acarician el vientre de la mujer. En ese momento el hombre lanza la pregunta: «Oye, ¿tú crees que es el mejor momento para traer una criatura a este planeta?»

La mujer, rápidamente, replica que sabe que «no vienen con un libro de instrucciones…», a lo que su pareja le corta diciéndole que no se refiere a eso sino al cambio climático. «Mira cómo lo estamos dejando», lanza mientras se escucha la voz del televisor hablando de ese tema y proyectando imágenes de catástrofes naturales.

Es ahí cuando ambos personajes se enfrascan en una discusión en la que él, derrotista, opina que no hay nada más que hacer para combatir el cambio climático, mientras que ella, más optimista, asegura que sí que hay margen para actuar.