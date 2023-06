Clara Chía ya no es como la conocemos: ha pasado por quirófano y se ha hecho esto

Cuando pensábamos que lo sabíamos todo de Clara Chía llega Telecinco y aporta un dato nuevo que cambia la historia. Siempre se ha dicho que la novia de Gerard Piqué está al margen de la prensa. Es cierto, pero en los últimos tiempos su actitud no es la misma. Ha salido publicado un vídeo que le grabaron en el concierto de Coldplay y su comportamiento es diferente. Una fan se acercó a hacerse una foto con ella y su reacción fue muy positiva. Se tomaron la instantánea y estuvieron hablando un rato. Clara fue muy cariñosa con su admiradora. Le dio la mano y estuvo bastante amable.

Clara Chía se hace un retoque

Nadie puede negar que la situación ha cambiado, pero todavía sigue siendo complicada. Clara continúa teniendo muchos detractores y precisamente por eso la prensa le ha situado en el punto de mira. ¿Lo último que ha pasado? Que el programa ‘Socialité’ ha emitido una información comprometida. Aseguran que la joven se ha hecho un retoque en la cara, concretamente en los labios. Los ha aumentado de grosor. Ha intentado ser sutil, pero los que pasan mucho tiempo con ella se lo han notado. La polémica está servida porque supuestamente Chía se burlaba del aspecto de Shakira por ser mayor que ella.

Ahora es la novia de Piqué la que ha recurrido a la cirugía estética para sentirse mejor. Solo tiene 23 años, pero ha pensado que necesitaba pasar por quirófano para aumentar el grosor de sus labios. El paparazzi que ha hablado con ‘Socialité’ confirma esta operación y asegura que ya es un secreto a voces. La joven lo ha intentado esconder porque no quiere verse salpicada por un nuevo revuelo, pero no lo ha conseguido. Ya es una estrella de la crónica social y no puede evitar que su vida esté en boca de todos.

¿Quién ha pagado el capricho de Clara?

La fuente citada anteriormente asegura que el retoque de Clara Chía no es excesivamente caro, de hecho es muy común. Lo ha pagado Gerard Piqué. Ha sido un regalo que le ha hecho para demostrarla lo mucho que le quiere. El empresario no suele hablar de sus sentimientos abiertamente, pero sí expresa lo que siente por su novia. Justo después de romper con Shakira publicó una foto en Instagram que supuso una declaración de intenciones: no iba a esconderse.

Gerard Piqué se siente juzgado por los medios de comunicación, pero no le tiene miedo a nada ni a nadie. Por eso habló muy claro de la salud mental. Lo primero que hizo fue reconocer que entendía que los seguidores de Shakira cantaran sus canciones, a pesar de que fueran en contra de una persona. Asume el morbo y lo acepta, pero recuerda que la estabilidad mental es importante siempre. No solamente cuando hay un triste desenlace.

Shakira está cerca de la novia de Piqué

Clara Chía no ha respondido a ninguno de los ataques de Shakira, pero ¿qué pasaría si se cruzan por la calle? Sin duda sería el suceso más importante de la prensa del corazón en los últimos tiempos. Pueden pasar perfectamente porque ahora las dos están en Barcelona y Barcelona es una ciudad pequeña. La cantante va a pasar una temporada allí para que sus hijos puedan disfrutar de su padre.