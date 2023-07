Clara Chía resulta ser la buena de la película: la cara de asco de Piqué no deja lugar a dudas

Después de ya muchos meses desde que comenzaran y oficializaran su relación sentimental, Gerard Piqué y Clara Chía Martí siguen siendo los grandes personajes de la actualidad en Barcelona y en España. La relación entre la influencer y el presidente de Kosmos Global Holding, conglomerado en el que también trabaja Chía, da titulares e incluso imágenes, y en la última captada en las redes sociales, se ha dejado entrever un detalle muy importante en cuanto al impulso mediático de ambos. Clara Chía sería la ‘buena’ de la pareja para con los fans, mientras que Piqué continúa mostrando cierto aspecto de superioridad que no ha gustado entre los internautas.

En cuanto a la relación con la fama, Gerard Piqué es un hombre experimentado y que sabe dejar su impronta, aunque muchas veces este sello vaya acompañado de la prepotencia. No le importa y eso es algo que realmente ha ayudado a Clara Chía en sus primeras semanas después de salir del anonimato, cuando se mostraba muy tímida y reticente a atender a cámaras y fans, debido a la escasa costumbre y a la bisoñez normal de una persona joven que nunca se ha enfrentado a este escenario.

Sin embargo, Clara ya tiene las tablas suficientes para atender a los fans y lo hace con la mayor de sus sonrisas. Chía se ha despojado de complejos y maneja la situación a las mil maravillas, como demuestra un selfie que se hizo con una fan suya en el Upper Diagonal de la Ciudad Condal. En la instantánea, publicada en Instagram y que se ha extendido de forma rauda y veloz a través de las redes sociales, se destaca la buena pose de Clara Chía Martí, sobre todo en comparación con otra fotografía, que fue tomada escasos segundos antes o después, y en la que aparece Gerard Piqué.

Y es que la fan también se fotografió con el ex jugador del Fútbol Club Barcelona, por separado, y Piqué, al contrario que su novia, no sacó su sonrisa a pasear para la foto, si no que aparece con semblante serio. Esto ha ocasionado las críticas por parte de aquellos que no tragan al empresario, asegurando que vuelve a sacar su lado más prepotente que ya hemos visto con anterioridad, sobre todo con respuestas irascibles y fuera de lugar a profesionales de los medios de comunicación.

Piqué, dos caras ante la fama

Gerard Piqué se ha mostrado en los últimos tiempos como un hombre de dos caras en cuanto a su exposición ante la luz pública. Si bien su prepotencia se hace ver en círculos más abiertos y cuando ha sido captado por las cámaras de televisión o de medios de comunicación, incluso menospreciando al profesional encargado de cubrir la información, su versión más distendida hace acto de presencia en las retransmisiones de su competición la King’s League, en la que no para de hacer bromas, reír y hacer reír, aunque aquí también ha tenido gestos con compañeros que no han gustado nada y que le ocasionan más críticas de las deseadas en las redes sociales.