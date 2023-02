Carlos Lozano revoluciona las redes con su reaparición más inesperada

Carlos Lozano ha aparecido en las redes sociales de forma totalmente inesperada, el popular presentador no ha dudado en bailar con la mujer de su vida. La hija de Carlos, Luna Lozano, ha sido la encargada de lucir padre en un TikTok que ya se ha convertido en uno de los más vistos. Hemos podido comprobar el arte de este hombre que ha cautivado a millones de personas. Las reacciones no se han hecho esperar en un discurso que se ha convertido en viral en las redes sociales con Carlos Lozano de protagonista.

Revoluciona las redes Carlos Lozano con su reaparición más inesperada

Hace tiempo que no vemos a Carlos Lozano, hemos podido comprobar que se encuentra en plena forma gracias a su última aparición en redes sociales. Es un hombre que se ha cuidado toda su vida y sigue luciendo su mejor cara, al lado de la mujer de su vida, su hija Luna que ya es toda una estrella de TikTok.

La pareja de padre e hija tienen un feeling muy especial. Se parecen mucho físicamente y también comparten arte. Hemos podido verlos en un vídeo que ha colgado Luna Lozano en redes sociales. La polémica ha llegado al no reconocer al presentador, después de algunos meses desaparecido.

Lo hemos podido ver en plena forma y sin necesidad de maquillaje o de cualquier otro elemento que esconda su belleza. Con unas gafas de sol que luce a la perfección y en plena calle se ha marcado un baile que ya tiene miles de visualizaciones en TikTok. Los comentarios sobre el parecido de Luna y Carlos no se han hecho esperar.

La mujer que le ha robado el corazón desde que nació, Luna, no duda en lucir padre. Aunque la relación con su madre no funcionó, eso no ha impedido que se lleven bien por su hija y sigan manteniendo un cierto contacto. Lozano ha pasado sus más y sus menos con su ex, pero siempre ha destacado como padre.

Luna es la cara más visible de ese trabajo bien hecho. Una joven que adora a su padre y que se mantiene discreta en un segundo plano. Lozano puede estar orgulloso de una niña que prácticamente ha crecido en los platós de televisión junto a sus famosos padres. Carlos Lozano y Mónica Hoyos son los orgullosos padres de Luna.