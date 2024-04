Carla Vigo no se corta y responde a las críticas sobre su situación actual: «Es lo que hay, señora»

Carla Vigo se ha convertido en una de las celebridades más cotizadas dentro de la crónica social. A pesar de que ha recibido críticas de todo tipo, lo cierto es que su actitud siempre ha sido igual de prudente. En ningún momento ha participado en programas hablando de su familia, aunque mucha gente y quiere saber cómo es su relación con la reina Letizia. En un primer momento se dijo que no tenían contacto, pero la joven ha desmentido esta información y ha asegurado que ve regularmente a su tía. También habla con la princesa Leonor y con la infanta Sofía, pero no puede profundizar demasiado en este asunto públicamente para no tener problemas con la Familia Real.

Carla es hija de la fallecida Erika Ortiz, quien se marchó para siempre en 2007. Durante los primeros años la reina Letizia estuvo a su lado, pero según fue haciéndose mayor la situación empezó a cambiar, al menos de cara al público. No obstante, la actriz promete que en ningún momento ha sentido falta de atención por parte de su familia. En las últimas horas ha dado unas declaraciones para dejar claro que tiene su propia vida y que no depende de nadie, de hecho se ha enfrentado a una de sus seguidores. Una mujer le ha acusado de no trabajar y de vivir del cuento, así que Vigo no ha tenido más remedio que poner las cartas encima de la mesa.

La prima de la princesa Leonor explicó hace un tiempo que sueña con ser actriz. Se ha formado para conseguir algún proyecto destacado y consiguió un puesto en una obra diseñada por Rafael Amargo. Tiene una gran relación con la actriz Josele Román, quien le ha enseñado a mostrar su mejor versión encima de los escenarios. Carla ha ganado mucha repercusión en las redes sociales y utiliza esta plataforma para desmentir los bulos que circulan sobre su persona.

Carla Vigo estalla contra sus enemigos

Carla Vigo ha mostrado su faceta más solidaria a través de las redes sociales. Ha publicado una fotografía junto a una mujer mayor, demostrando que está inmersa en un proyecto para dar compañía a la tercera edad. Una de sus detractoras le ha acusado de estar actuando de forma forzada y la joven no ha tenido más remedio que plantarse. «Si fuese postureo no estaría con ella. Esto es lo que hay señora», le ha contestado la sobrina de la reina Letizia.

Hace unos meses salió a la luz una información que situó a Carla en el centro de la noticia. Alguien ha filtrado dónde está viviendo y la polémica no ha tardado en llegar. Fuentes cercanas aseguran que pernocta en un piso tutelado que comparte con otras ocho personas. Vigo no tiene ningún problema y no le importa que este dato haya trascendido, pero quiere dejar claro que no ha tomado esta decisión por motivos laborales.

Han señalado a la joven artista, asegurando que no tiene ninguna actividad laboral, por eso realiza acciones solidarias. «¡Todo postureo, niños, ancianos y animales! Deja de utilizar y trabaja como el resto de la gente», le ha escrito un usuario de Instagram. Ella ya no puede más. Admite que ha elegido una profesión que «no es lineal» y ha desvelado que está buscando un nuevo empleo, pero eso no quiere decir que haya elegido ayudar a la gente por interés.

Su relación con la Familia Real

«De eso no puedo hablar». Esas fueron las últimas palabras de Carla Vigo cuando le preguntaron si tenía un grupo de WhatsApp con Leonor y Sofía, sus primas por parte de madre. Lo cierto es que es prudente e intenta no llamar la atención de la prensa, aunque su conexión con la Casa Real le ha posicionado como una famosa muy cotizada. Tanto es así que en Telecinco le han ofrecido en numerosas ocasiones participar en ‘Gran Hermano VIP’ o en ‘Supervivientes’. No sería de extrañar que en algún momento diera el paso, pues Victoria Federica ya ha cerrado un contrato para formar parte de la nueva temporada de ‘El Desafío’.

Carla Vigo ha demostrado ser una mujer muy prudente, aunque en numerosas ocasiones ha dado la cara por su familia, dejando claro que no le han abandonado en ningún momento. Reconoce que está en contacto permanente con la reina Letizia, aunque también ha dejado claro que no puede profundizar en este asunto. Considera que lo mejor es guardar silencio y mantenerse al margen de ciertos rumores, pero eso no quiere decir que su paciencia sea infinita, de ahí que haya estallado recientemente en su cuenta de Instagram.

La actriz se ha esforzado mucho para hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. El mayor premio que ha recibido ha sido participar en un proyecto creado por Rafael Amargo. Debutó con él y el artista quedó encantado, por eso le propuso formar parte de una obra que iba a celebrarse en el museo Carmen Thyssen de Málaga. El problema es que en aquella época Carla estaba atravesando una situación compleja y no pudo comprometerse con él porque no podía asistir a todos los ensayos.