El cambio radical del cantante más querido de España. Todo el mundo alucina

Uno de los cantantes más conocidos de España ha vivido una crisis personal muy complicada. Se le han juntado varios problemas, pero fuentes cercanas aseguran que lo más complicado para él fue su ruptura sentimental. También se ha llegado a decir que se ha visto envuelto en un conflicto económico complicado, tanto que ha llevado a plantearse vender una de sus propiedades. Los rumores son muchos, así que el protagonista de esta noticia no ha tenido más remedio que dar un paso adelante y explicar en qué punto se encuentra. Lo que más ha llamado la atención es el gran cambio físico que ha experimentado.

La identidad del cantante

Estamos hablando de Alejandro Sanz, uno de nuestros artistas más internacionales. Su fama ha cruzado fronteras y durante un tiempo el público ha estado muy preocupado por él. Afortunadamente la situación está controlada y el cantante ha asegurado que está muy cerca de recuperar la sonrisa. Mientras tanto ha decidido experimentar una serie de cambios y ha empezado por su físico. Antes de entrar en detalles debemos recordar el problema personal que tuvo. Fue muy generoso y lo compartió con sus seguidores. De hecho recibió el apoyo de rostros tan importantes como Ana Rosa Quintana, quien le deseo una pronta recuperación.

«Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», escribió en sus redes sociales. «Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual». Hizo un gran esfuerzo para no cancelar sus conciertos, pues no quería que su amado público sufriera las consecuencias.

El gran cambio de Alejandro Sanz

Recientemente ha publicado una fotografía en Instagram que demuestra cómo es su gran cambio físico. Ha cambiado su estilismo y ahora utiliza ropa mucho más arriesgada, pero eso no es lo que ha llamado la atención. El cantante se ha tenido el pelo de rubio platino y se lo ha cortado con un aire muy moderno. Es un experto en generar tendencias y no tardará en conseguir que su nuevo look cale entre el público. Mientras tanto las redes se han llenado de comentarios aplaudiendo la valentía que ha tenido para compartir su crisis personal. Ha ayudado a mucha gente y ha dado visibilidad a la salud mental.

En este sentido también ha cambiado bastante, pues Alejandro siempre había sido muy reservado. No se siente cómodo compartiendo ciertos aspectos de su vida privada y en su momento pensó que estaría más protegido si blindaba su privacidad. No obstante, el paso del tiempo le ha hecho darse cuenta de que hay mucha gente que le quiere, por eso ya no tiene tanto miedo.

Rubio y con un estilo atrevido

Después de su ruptura con Rachel Valdés, Alejandro Sanz ha pensado que lo mejor para él era experimentar un cambio y lo cierto es que ha obtenido buenos resultados. El cantante se ha cortado el pelo con un estilo diferente al que estaba acostumbrado. La apuesta era arriesgada, pero le ha salido bien y no ha tardado en recibir los aplausos de sus fans.