El calor deja paso a las intensas nevadas en España: Jorge Rey pone fecha y no tardará mucho

Jorge Rey pone fecha a la llegada de las nevadas intensas en España con unas cifras que van a caer en picado, dentro de no mucho tiempo. El joven que en su día predijo Filomena no ha dudado en poner fecha a otra anomalía que ha dejado el país en shock o que lo hará en breve. Un cambio muy brusco de tiempo que está viendo llegar con sus métodos tradicionales. Será mejor no confiarse demasiado con este verano en pleno otoño, las nevadas están muy cerca.

Jorge Rey advierte de que el calor dejará paso a nevadas intensas dentro de poco en España

Los métodos tradicionales que usa Jorge Rey para predecir el tiempo han dado la vuelta al mundo y lo han hecho de tal forma que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Miles de personas están muy pendientes de lo que nos espera según Rey y su sistema infalible para saber qué pasará.

Esa tradición que durante cientos de años no ha fallado, con una observación del medio ambiente que se ha convertido en una auténtica revolución. La naturaleza nos indica una serie de elementos que se están volviendo cada vez más y más directos, ante unas novedades que ponen los pelos de punta.

El año de las avispas y las ventiscas que predecía en sus directos, ha acabado siendo una realidad. Con una serie de temperaturas que inicialmente no dejaban lugar a dudas. Este último bache, la llegada de una dorsal anticiclónica ha roto con el curso de las bajas temperaturas que pronto volverá a su sitio.

El puente del Pilar puede ser uno de los más lluviosos de la historia que nos traerá de nuevo a un momento de gran inestabilidad. Estos días la temperatura puede caer en picado, la advertencia de Jorge Rey no puede ser más contundente, de los 37º se puede pasar a la nieve que está a las puertas.

La llegada de las golondrinas y su comportamiento anómalo ha dado lugar a una serie de elementos que se han convertido en esenciales. El mal tiempo puede acabar siendo una realidad en estas jornadas en las que las altas temperaturas parece que no quieren abandonarnos. Todavía queda mucho por ver en unos días de octubre que seguro que nos depararán muchas más sorpresas de las esperadas.