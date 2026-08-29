Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman lo que llega en septiembre y la previsión no es buena: «Un claro reflejo de un otoño muy húmedo»

Lo que llega en septiembre no es una previsión buena, las Cabañuelas de Jorge Rey confirman lo que puede pasar un claro reflejo de un otoño muy húmedo. Lo que nos estará esperando es un importante cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar. Es hora de saber lo que podría pasar en uno de los meses más importantes del año, cuando empezamos a ver llegar una serie de cambios que pueden ser claves.

El tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas de unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Esta vuelta a la rutina que tenemos por delante puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Estas jornadas en las que tendremos que empezar a visualizar una serie de detalles que serán esenciales que tengamos en mente en estas próximas jornadas. Este tiempo que tenemos por delante, puede acabar siendo esencial en unos días en los que todo puede ser posible.

La previsión de septiembre no es nada buena

La peor de nuestras pesadillas es volver a la rutina con la mirada puesta a una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Estamos iniciando la recta final del mes de agosto y lo hacemos de tal forma que tocará estar preparados para lo peor.

El tiempo se convierte en un elemento contra el que no podemos luchar, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Teniendo en cuenta lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Deberemos estar del todo preparados para afrontar un cambio que puede ser esencial.

Un verano de altas temperaturas, puede darnos un resultado del todo inesperado, con unos detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Un cambio de tendencia que será el que mejor se adaptará a nuestro día a día. Tocará saber qué es lo que nos espera antes de tiempo, gracias a Jorge Rey sabemos qué nos estará esperando en breve, septiembre puede ser una auténtica pesadilla.

Jorge Rey confirma que nos espera un septiembre húmedo

Después de un verano de altas temperaturas lo que tenemos por delante en estos días es un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad que nos golpeará de lleno y que puede acabar siendo la peor de las previsiones posibles. Jorge Rey en su último vídeo viral puede acabar siendo lo que nos haga incluso cambiar de planes en estas próximas jornadas.

De momento tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé una jornada marcada por un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y Asturias predominarán los nubosos o cubiertos debido a la llegada de un frente poco activo que dejará precipitaciones, en general débiles y ocasionales salvo en el oeste de Galicia donde serán algo más abundantes. También se darán intervalos de nubosidad baja en otros puntos del Cantábrico, Estrecho, Alborán y oeste de Castilla y León, tendiendo en general a despejar. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles en La Palma; poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y oeste de Castilla y León, con posibles brumas costeras en Alborán y con calima en Melilla. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada exceptuando litorales mediterráneos, este de Baleares y zonas del oeste de Galicia con pocos cambios o algunos descensos. Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, sin descartar puntos de Mallorca y de las depresiones del nordeste. Mínimas en descenso en Baleares y tercio este peninsular, con un predominio de los ascensos en el resto de la Península y con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en los litorales del Levante y en las islas».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará alisio moderado en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuerte en zonas expuestas, con viento moderado del sur y suroeste en litorales y norte de Galicia con posibilidad de algún intervalo fuerte en cabos. Viento flojo en el resto con algunos intervalos moderados en litorales del golfo de Cádiz y del Levante. Predominará el régimen de brisas en los litorales, la componente sur en Galicia, las este y norte en Baleares y la oeste en el resto».