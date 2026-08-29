Hoy, el cielo se presentará despejado en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad oriental y en ligero ascenso en la occidental, mientras que las máximas experimentarán un ascenso generalizado. Se espera un viento flojo de dirección variable al inicio del día y brisas de valle a partir del mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor a la tarde

El cielo se despereza lentamente sobre Zaragoza, ofreciendo un lienzo azul salpicado de suaves nubes que parecen jugar. A medida que amanece, la temperatura inicial ronda los 18 grados, con una sensación térmica que se mantendrá agradable. No se espera lluvia en el horizonte, lo que promete un día despejado y soleado. El viento sopla con suavidad desde el este, a un ritmo de 5 km/h, perfecto para disfrutar de un agradable paseo.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en 34 grados, dando la bienvenida a una calidez que será palpable. La humedad, aunque relativamente controlada, aportará una sensación ligeramente cargada, pero no incómoda. A medida que el sol se despida en el horizonte a las 20:41, la noche se instalará con temperaturas que descenderán a 23 grados, cerrando una jornada sin riesgo de precipitaciones y con el aire fresco que trae consigo el anochecer.

Calatayud: cielo gris y viento fuerte

Un panorama incierto envuelve a Calatayud esta mañana, con un cielo gris que presagia cambios en el aire. La ciudad se despierta bajo una sensación de inestabilidad, mientras las primeras luces del día apenas logran penetrar las nubes ominosas que se ciernen sobre ella. A medida que avanza la jornada, el viento comenzará a soplar con fuerza, generando una mezcla de incerteza y expectativa entre los habitantes.

A lo largo de la mañana, las temperaturas rondarán los 14°C, pero este fresco inicio dará paso a un ascenso momentáneo que alcanzará los 32°C durante la tarde. Sin embargo, no se dejarán de lado las lluvias, pues se esperan precipitaciones que podrían hacer acto de presencia en cualquier momento. El viento, con rachas que superarán los 30 km/h, sumará algo de agobio a la jornada, mientras que la humedad, que puede llegar a un 65%, aportará un toque de pesadez al ambiente. Mejor llevar paraguas y preparar la bufanda, pues el tiempo puede ser caprichoso.

Tarazona: cielo parcialmente nublado y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, con algunas nubes que no deberían interferir en el desarrollo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados, creando un ambiente templado. Posibles brisas suaves y una leve probabilidad de lluvia a primera hora pueden ser cosas a tener en cuenta, pero sin mayor preocupación.

La perfecta ocasión para disfrutar de un paseo por el parque o simplemente relajarse al aire libre se ofrece hoy, gracias a un ambiente tranquilo que invita a las actividades diarias. Disfrutar de este tiempo favorecerá esos momentos de desconexión que todos necesitamos.