Bruce Springsteen en Peralejos de las Truchas, un pueblo de 149 habitantes. La embajada de EEUU se lo exige

Bruce Springsteen podría acabar tocando en Peralejos de las Truchas, un pueblo de 149 habitantes de Guadalajara. Los habitantes de este lugar se conocen todos, son una gran familia que han apadrinado al cantante estadounidense, es uno de los hijos predilectos del municipio. Con este pretexto esperan que algún día llegue al pueblo a visitarlos y quién sabe a hacer un concierto que dejaría a medio país y mundo con la boca abierta. La embajada de EEUU ha exigido que así sea.

Hey @springsteen! Do you have plans for October?

Ambassador Julissa Reynoso has a message for you. 😉

Come to Peralejos de las Truchas, in Spain! #VenAPeralejos ❤️#PleaseBoss 🙏@GPeralejos #GreatingsFromPeralejos #LasBurbutrizes #TheTajoRiver https://t.co/Zzwq5PYQBi pic.twitter.com/ZSpod4js35

— US Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) July 20, 2023