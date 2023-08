Bradley Cooper destapa un pasado sombrío: ‘las drogas casi destruyen todo lo que soy’

No hay ninguna duda. Bradley Cooper es uno de los actores más famosos del mundo. Su trayectoria ha cruzado fronteras y es conocido en muchos países. Su vida siempre ha estado muy expuesta, pero todavía sigue escondiendo muchos secretos. El problema es que la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz, por eso ha tomado las riendas de la situación y ha explicado cómo fue su adicción a las drogas. Los amantes del mundo de Hollywood se han quedado sin palabras. Cooper ha sido más sincero que nunca y no se ha dejado ningún detalle por contar.

El artista ha participado en el programa ‘El último superviviente’ y se ha sincerado sobre una de las etapas más duras de su vida. Antes de convertirse en un reputado director, Bradley Cooper atravesó situaciones muy oscuras. Durante mucho tiempo todo este tema fue un misterio: rumores que no terminaban de confirmarse. Sin embargo, los años han pasado y han hecho que el actor hable abiertamente de los problemas que tuvo. Su discurso ha llamado la atención de sus seguidores, un ejército que siempre ha seguir sus pasos con entusiasmo.

Las confesiones de Bradley Cooper

Bear Grylls presenta ‘El último superviviente’ y ha conseguido que Bradley Cooper se sincere sobre la etapa más oscura de su vida. Según ha contado, el peor momento llegó cuando empezó a trabajar en la industria de Hollywood, cuando dio sus primeros pasos como actor. En este momento es una de las estrellas más cotizadas y respetadas, pero al principio tuvo que vivir situaciones que le dejaron un mal sabor de boca. Bradley ha explicado que estaba trabajando en un proyecto que le entusiasmaba y de un momento a otro le despidieron por un motivo que le dolió mucho.

El artista era uno de los protagonistas de la serie ‘Alias’. Después de unas grabaciones se rompió el tendón de Aquiles y tuvo que estar un tiempo apartado de los focos. Los directores de la ficción no le dieron ninguna oportunidad y ni siquiera le dejaron explicarse. Prescindieron de sus servicios y no tuvieron un buen comportamiento con él. Todo esto, sumado a otras circunstancias profesionales y personales, hizo que empezara a consumir alcohol y drogas.

El actor se rindió

Bradley Cooper asegura que el camino que recorrió hasta llegar a su recuperación fue complicado. “Definitivamente, tenía una actitud nihilista hacia la vida, como si pensara que me iba a morir. No fue hasta un tiempo después que pensé que tenía que aceptar quién era en realidad y tratar de encontrar la paz con eso y entonces todo se estabilizó”, explica. También reconoce: “Las drogas casi destruyen todo lo que soy”. Asegura que no empezó a saber lo importante que era para el público hasta que consiguió recuperarse por completo.

Los miedos de Cooper

Bradley Cooper admite que siempre ha sido bastante inseguro, a pesar de que todo el mundo le decía lo bien que hacía las cosas. Tuvo que pasar mucho tiempo para que tomase conciencia de la realidad. Es considerado uno de los actores más atractivos de Hollywood, pero él promete que nunca se ha visto así. “Siempre me sentí un extraño. Estaba en mi cabeza. Me di cuenta de que no iba a estar a la altura de mi potencial y eso me asustó muchísimo. Pensé: ‘Vaya, realmente voy a arruinar mi vida’”.