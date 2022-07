¿Qué fue de Bear Grylls, el mítico presentador de ‘El último superviviente’?

Parece que ningún reto es lo suficientemente grande para Bear Grylls, este aventurero televisivo ha estado frente a la muerte en 21 ocasiones mientras grababa sus programas de supervivencia. Siempre ha sido amante de la aventura y sus programas son prueba de ello, te contamos qué fue de este mítico presentador de ‘El último superviviente’.

Bear Grylls, el presentador de ‘El último superviviente’

Bear Grylls es un aventurero profesional, experto en supervivencia, pero además, también es escritor, exmilitar británico y como no, presentador de televisión. Fue a través de la pequeña pantalla que se hizo conocido con sus intrépidas aventuras que dejaban sin aliento a más de uno por la tensión. Los inicios de sus programas no fueron fáciles, pues él también ha ido cogiendo experiencia con los años, esto lo ha llevado a tener que enfrentarse a la muerte casi 21 veces durante sus supervivencias.

Caídas por grietas, mordeduras de serpientes o incluso quedar atrapado en avalanchas o desprendimientos de rocas, escenas peligrosas que las que el presentador no se muestra especialmente orgulloso. No obstante, entiende que estas formaron parte del proceso que lo llevó a ganar más experiencia con el tiempo y a moverse con más cautela.

Una historia de superación y aventura

Formó parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Británico y llegó a servir en África dos veces. En 1996 sufrió un grave accidente de paracaidismo en caída libre en Kenia, el paracaídas se rasgó y acabó rompiéndose la espalda en 3 partes. Aún y con eso, el joven Bear Grylls demostraba que la aventura formaba parte de su vida y 18 meses más tarde del accidente y con tan solo 23 años, Grylls se convertía en el escalador británico más joven en coronar el Everest. También, ostenta el título de décimo jefe Scout del Reino Unido, siendo el más joven en obtener este reconocimiento desde la creación del puesto en 1920.

En las Fuerzas Especiales ya era experto en sobrevivir en medios extremos y esto, los demuestra en la serie ‘El último superviviente’ un formato que gustó mucho a la audiencia y que aumentó la fama de este aventurero presentador. Alta montaña, climas tropicales, glaciales, nada se le resiste y todo reto parece pequeño frente a Bear Grylls, por ello, muchos siguen sus pasos.

Si bien es cierto que el tiempo no perdona y que él tiene claro que con los años sus expediciones tendrán que ser más cortas y más puntuales, parece que aún tiene mucha guerra que dar. El mismo presentador de ‘El último superviviente’ comentaba que habiendo escapado tantas veces de accidentes, casi parecía irreal que aún le quedarán vidas por gastar, pero aún explota al máximo su talento por la supervivencia.

¿Dónde se le puede ver en la actualidad?

Ahora se le puede encontrar en Netflix, donde protagoniza una serie de supervivencia donde el espectador decide el siguiente paso de este aventurero personaje. Este formato se lanzó en 2019 y es un show interactivo llamado «You vs. Wild», debió tener buena acogida, pues en 2021 el mismo servicio de streaming se animaba a lanzar una película interactiva de la misma serie, llamada You vs wild Safari. Esta película tiene una duración de 45 minutos y las decisiones las va tomando el espectador durante el transcurso de la misma.