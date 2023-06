Beyoncé se pone en modo excéntrica: lo que exige con el papel higiénico en España

Una nueva polémica ha salpicado a Beyoncé. La cantante aterrizó en España para actuar en Barcelona y sus fans no tardaron en llenar el recinto donde se celebró la actuación. Ha sido un auténtico bombazo. Las entradas se agotaron muy pronto. El éxito estaba garantizado y la diva lo sabía, ¿por eso se comportó así? Ha salido publicado que antes de actuar puso unas condiciones muy exigentes. Antes de profundizar en este asunto debemos tener en cuenta una cosa. Beyoncé es un auténtico fenómeno de masas y ella lo sabe, por eso esta en disposición de exigir que se cumplan sus deseos.

En Telecinco han explicado que la cantante llegó al aeropuerto de Barcelona de una forma un tanto extraña. Una legión de guardaespaldas le taparon con unos paraguas. Le acompañaron de la salida hasta una furgoneta negra con los cristales tintados. A todo el mundo le extraño. ¿Por qué no quiso saludar a los fans que estaban esperando su llegada? Ni siquiera les hizo un gesto desde la distancia. Nadie le pudo ver. Iba cubierta con una capucha y se negó a hablar con nadie.

Beyoncé no quería que nadie le hiciese fotos

Beyoncé tenía muy claro que sus seguidores más fieles habían pagado una entrada para ver su concierto y no se paró a hablar con los fans que estaban en el aeropuerto. Hay un motivo. Quería mantener la expectación y pensaba que si mostraba su imagen le estaba haciendo de menos al público que había pagado para verla dentro del recinto. Es justo lo que hizo. Lo cierto es que ha recibido muchas críticas, entre otras cosas porque ‘Socialité’ ha filtrado sus exigencias.

El programa de Telecinco asegura que Beyoncé exige que su camerino tenga unas condiciones muy concretas. Quiere que todo sea de color blanco, no puede haber muebles en otros tonos. ¿Qué es lo más extraño? Que pide que el papel higiénico sea rojo. Nadie sabe el motivo, pero a todo el mundo le ha sorprendido bastante y la noticia ya está corriendo como la pólvora.

Las exigencias de la cantante

La artista no se conforma con tener un camerino de color blanco y papel higiénico rojo, también quiere botellas de agua a su disposición. Pero no unas botellas cualquiera. Deben ser de agua alcalina y estar exactamente a 21 grados, ni más ni menos. Fuentes cercanas aseguran que está convencida de que es lo que su voz necesita y no admite un no como respuesta. Pero, ¿cómo es trabajar con Beyoncé? El problema es que ella sabe que es una auténtica estrella, por eso puede poner encima de la mesa las condiciones que considere oportunas.

El bonito gesto de Beyoncé

El público está sorprendido. Además de todo esto Beyoncé exige cubitos de hielo tallados a mano para poder chuparlos antes del concierto de turno. Es cierto que sus costumbres son extrañas, pero también es verdad que después de su actuación en Barcelona tuvo un gesto muy generoso. Salió de su camerino y regaló las toallas que tenía dentro a ciertos fans.