Batalla ganada: los jubilados ganan a la Agencia Tributaria y ahora recibirán esto

La Agencia Tributaria lleva cierto tiempo promocionando sus canales online de modo que los contribuyentes puedan realizar sus gestiones de una forma más rápida sin la necesidad de acudir a una de sus oficinas. Sin embargo, este no es un sistema que sea factible para todo el mundo por igual. En especial los jubilados, pueden verse afectados a la hora de no entender exactamente qué pasos seguir mediante internet para realizar una de las gestiones de la Agencia Tributaria, de modo que ahora se anuncia un cambio al respecto.

Los jubilados ganan a la Agencia Tributaria

A la hora de hacer trámites con la administración, son muchas las personas jubiladas que no las tienen todas consigo. Al hecho de que pueden tener problemas de movilidad, se le suma que hacer lo contrario y realizar sus trámites por internet, conlleva el que muchas veces no sepan exactamente qué pasos deben seguir . Por ello, algunos se lo encargan a un gestor, pero no todos pueden costear sus servicios; así que a veces no tienen más remedio que ir a las delegaciones, esperar a que les atiendan, y ver cómo se les puede solucionar.

Y ante las quejas de muchos jubilados ante el Defensor del Pueblo, sobre los problemas que encuentran cuando acuden a la Agencia Tributaria, Hacienda ha accedido a mejorar la atención presencial de los mayores de 65 años que arrienden viviendas y paguen el IVA, y que no se sientan a gusto con las gestiones por los medios digitales.

Los jubilados que se van a ver beneficiados

Según precisó el Defensor del Pueblo, este cambio alcanza a todas las personas que sean arrendatarios de inmuebles que estén sujetos a ese impuestos, y que tengan que cumplimentar el formulario 303.

A través de un comunicado se ha explicado que «se va a prestar asistencia presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, para la cumplimentación y presentación del modelo 303, a aquellos contribuyentes, mayores de 65 años, arrendadores de inmuebles sujetos a IVA que pudieran tener mayores dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias por medios electrónicos».

Este organismo público aplaudió la decisión de la AEAT, y recordó que hace tiempo que reclama al departamento fiscal que asista a los contribuyentes que por diversos motivos tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias a través de medios electrónicos, y que no tenían más alternativas para regularizar sus situaciones.

Para la campaña de la Renta actual, y que finaliza el 30 de junio, el 92% de las declaraciones presentadas, se hicieron mediante la web de la Agencia Tributaria. El 8% restante, se presentaron por vía telefónica y de forma presencia, siendo esta última opción la que suelen utilizar personas que en gran medida son mayores de 65 años.