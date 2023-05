Alerta máxima: no todos los pensionistas van a recibir la paga extra de verano y esta es la inesperada razón

Se acerca el verano, y una de las grandes alegrías para millones de personas en esta época del año es recibir la paga extra, la cual no está disponible para todos los trabajadores ni para todos los pensionistas, pero quien tiene la suerte de cobrarla sin duda cuenta los días para recibir ese empujón económico que a cualquier persona le vendrá de maravilla. La paga extra de verano para los pensionistas no estará disponible para todos, y si sigues leyendo te contamos cuál es el motivo para que unos la cobren y otros no.

Estos son los pensionistas que no cobrarán paga extra en verano

No cabe duda de que a los pensionistas siempre les va a venir bien una paga extra, sobre todo a aquellos que reciben una mensualidad que no es muy alta y van algo justos para cubrir todos sus gastos cada mes, por lo que este extra hace que puedan tener unas vacaciones o darse un capricho que de otra manera no podrían. Lamentablemente, no todos los pensionistas van a cobrar la extra en verano, algo que tiene un motivo que la Seguridad Social ha explicado.

La Seguridad Social ingresará dos mensualidades en el mes de julio (finales de junio) que corresponden al pago de ese mes y a la paga extra de verano, a los pensionistas que reciben una pensión contributiva, ya sea de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares. Pero no todos ellos van a cobrar esa extra, ya que hay dos clases de pensionistas que no la van a recibir: un tipo de jubilados y algunos con incapacidad permanente.

En el caso de quienes tienen una pensión por incapacidad permanente, no tendrán paga extra cuando el motivo de su baja haya sido accidente laboral o enfermedad profesional, y el motivo es que reciben un pago prorrateado en 12 pagas y no en 14, por lo que cada mes ya tienen ese pequeño extra que los demás reparten en las dos pagas de verano y Navidad. Otros de los pensionistas que no cobrarán paga extra en verano son los que acaban de abandonar el mercado laboral y van a cobrar la pensión por primera vez, en este caso recibirán únicamente su primera mensualidad.

En cuanto a los días de pago de la paga extra para pensionistas, el día exacto dependerá del banco que tenga cada uno, pero probablemente casi todos la reciban el lunes 26 de junio al ser domingo el día 25.